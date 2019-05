NE MOŽETE KALKULISATI NIŠTA, A POSEBNO NE DECU! Andrija Milošević odlučio da progovori o bebi, a kad čujete kako će vaspitavati dete, RASTOPIĆETE SE!

Andrija Milošević, srećnoj vezi sa svojom koleginicom Aleksandrom Tomić, istakao da razmišlja o tome da postane otac, ali da tu nema mesta kalkulacijama i da se to mora desiti iz ljubavi.

"Apsolutno sam spreman da postanem otac i ne plašim se toga. Želim to i biće. Život vas vodi na razne strane i puteve, a onda prosto dođete do jednog momenta kada pomislite to. U stvari, istinski morate živeti život bez kalkulacija. To je poenta priče. Ne možete kalkulisati ništa, a posebno ne decu. Sve mora da ide iz ljubavi", objasnio je Andrija.

"Nemam pravilo za vaspitavanje dece. Znam kakav ću biti - ja ću se rastoćkati kao topla čokolada prema detetu", priznao je glumac.

foto: Printscreen/RTS

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir