OPASNI INSPEKTOR MARJANOVIĆ IZ UBICE MOG OCA ULIVA STRAH U KOSTI: Tika Stamić godinama se borio sa ovim POROKOM, a samo zbog nje je svoj ŽIVOT promenio iz KORENA

Glumac Tihomir Stanić svojevremeno je imao problem sa alkoholom, međutim, on je uspeo da pobedi porok i promeni svoj život iz korena.

- Verovatno sam hteo i ranije, ali sam bio mlad kada sam u skladu sa načinom života, u sredini u kojoj sam živeo, kasnije i u pozorištima, verovao da ću se dokazati u društvu da mogu mnogo da popijem. Pa sam tu svoju količinu očigledno popio do 42. godine, što je srećna okolnost jer mlad čovek fizički može da nosi ta ograničenja koja sam sebi napravi. Bilo je krajnje vreme da promenim način života, a onda su se nekoliko okolnosti tu poklopile istovremeno i ćerkica je jednom rekla: „Tata, jedna moja drugarica kaže za tebe da si pijanac”.

To je inače ćerka mog prijatelja, a ja je pitam šta kaže, i ona mi ponovo: “da si ti pijanac”. Njoj nije bilo jasno zašto to kaže jer ja sam ipak funkcionisao. I onda sam rekao: dobro, u redu. Prošle godine sam sa ocem te devojčice sedeo, on popio dva viskija. Sada ja kažem ćerki: “Reci sada njoj da je njen tata pijanac” - ispričao je Tika.

"Ja nikada nisam imao probleme. Nikada nisam imao problema sa alkoholom. Da nisam prestao da pijem, imao bih problem. Na vreme sam to ostavio i mnogo mi je lepo. Činjenica da sam snagom karaktera i volje uspeo da batalim dotadašnji način života mi daje neverovatnu snagu kada se nađem u nerazrešivim situacijama. Bavio sam se filmskom produkcijom, malo sam se zatrčao pa sam snimao velike filmove bez para, bez uslova da se urade, a završio sam sve. Svaki put kada sam se našao u nerešivim situacijama sebi sam govorio: „Ako si uspeo da ostaviš piće, što je čudo, ovo je šala, ovo ćeš rešiti sigurno”. I to mi daje neverovatnu snagu i samoupozdanje. Kada izgubim samopouzdanje, jer se to svakom desi, setim se ove činjenice i kažem da ću moći".

