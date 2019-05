KRAJ IGRE PRESTOLA SLOMILO KITA HARINGTONA: Džon Snežni završio u BOLNICI zbog stresa, alkohola i iscrpenjenosti! Porodica uplašena za NJEGA!

Kit Harington, glumac Igre prestola, navodno je smešten na rehabilitaciju zbog stresa i upotrebe alkohola.

"Shvatio je da je to to - to je kraj, to je nešto na čemu su svi toliko dugo radili toliko godina. Imao je trenutak, šta dalje?”, objasnio je njegov prijatelj.

"On je u klinici pretežno zbog stresa i iscrpljenosti i alkohola.", kaže njegov prijatelj.

"Odlučio je da iskoristi ovu pauzu u svom rasporedu kao priliku da provede neko vreme u velnes centru kako bi poradio na nekim ličnim pitanjima.", rekao je izvor blizak glumcu.

Harington je igrao Džona Snežnog u osam sezona Igre prestola. Kako se kraj serije približavao, on je tada iskreno progovorio o tome kako je njegov lik pogodio njega lično.

"Moj najtamniji period je bio kada se činilo da je serija postala toliko o Džonu, kada je umro i vratio se", rekao je Harington za Varieti u intervjuu objavljenom u martu.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir