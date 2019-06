SUZE U STUDIJU! NEMA REČI KOJIMA MOGU DA OPIŠEM... Emotivni rastanak Maje Nikolić sa kolegama sa PRVE! Hvala vam na PUNOM SRCU sa kojim ODLAZIM! (VIDEO)

Nema reci kojima mogu da opisem kolicinu osmeha, srece i uspomena koju nosim sa @prvatelevizija zahvaljujuci ovim predivnim ljudima! Hvala vam na tome, hvala vam na punom srcu sa kojim odlazim, hvala na prijateljstvu, hvala na profesionalizmu.... Nismo se dovoljno slikali, mnogih ovde nema... @majaluna_jovanovic volim te mnogo, @prvajovana danas mi nenormalno nedostajes, @danilomasojevic @bojovicbojovic @caonevena , moj dragi Bojan Zivotic! Moje divne kolege iz produkcije, iz sminkernice, iz garderobe, iz studija.... Hvala na svemu i od srca vam zelim sve najlepse!!!!

