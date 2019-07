MUZIČKA LUDNICA U NOVOM SADU! REPORTER KURIRA NA EXITU 4 DANA NIJE SPAVAO: Lica prekrivena MASKAMA, noge u BLATU, a grlo u PRAŠINI! A evo zašto je UŽIVAO SVAKOG TRENA! (FOTO, VIDEO)

Exit euforija krenula je još u Beogradu, a sa prvim koracima napravljenim na novosadskom asfaltu bilo je očigledno da će ovogodišnji festival oboriti sve rekorde dobrog provoda.

Mladi koji vuku kofere sa sobom, maskirani u kostime "Exit plemena" i spremniji nego ikad za muzičku avanturu u rovovima Petrovaradinske tvrđave.

Festival je krenuo jako euforično. Stranac koji ljubi svoju kartu na mostu i trenutak koji je ovekovečio selfijem jasno mi je stavio do znanja da je ovo događaj koji se cele godine čekao. Da ne bude da samo hvalimo "tuđe", a naših nigde nema, tu su i veseli momci koji se "grle" zastavom Srbije i slikom sa 3 prsta šalju svetu poruku da je u Srbiji, ipak, najlepše.

foto: Kurir/Milica Veljković

U gradu je sve bilo podređeno, njenom visočanstvu, muzici. Na otvaranje kapija čekalo se u redovima satima, a nestrpljenje je iz sekunda u sekundu raslo.

Dve devojke su bukvalno utrčale kroz sigurnosnu kapiju čim su to redari dozvolili pohitale ka bini ne bi li zauzele najbolje mesto za nastup rok legende "The Cure", čiji je dolazak Srbija čekala 40 godina.

Blizu 600 izvođača raspoređenih prema Exit satnici, na 40 različitih bina, smeštenih u 4 festivalske noći, dali su svakoj individui koja je kročila na tvrđavu izbor da sebi priušti ugođaj po volji. Da li ste ljubitelj roka, rege muzike, tehno zvuka, latino sage, karaoka partija, rep, narodne starogradske, hausa ili miksa svega pomenutog uopšte nije bila stvar za raspravljanje.

Mnogo različitosti na jednom mestu, a svi okupljeni oko jednog cilja. Muzika spaja ljude svih nacija, a u tamnim prolazima je bilo jasno da je osmeh dovoljna karta da se postane deo nečije ekipe.

Litre piva je ispijeno, na stotine prijateljstva sklopljeno, mnogo ljubavi se rodilo, a najviše uspomena stvorilo i ponelo najlepših utisaka sa novosadske tvrđave.

Ono što je posebna atrakcija događaja je originalni Exit kamp. Ovde rejveri, pored toga što spavaju gde god stignu, kupaju se kada ima tople vode i navučeni su na muziku 24 časa, ipak vode računa i o zdravlju.

Naime, momak iz Turske svoju dvadesetominutnu rutinu nije zabatalio ni na festivalu ludnice i provoda, pa je radio trbušnjake, sklekove i propadanja znojeći se nenormalno na 30 stepeni, bez pardona!

Raj za muške oči priredile su devojke koje su pokazale svoje osunčana tela na popularnom novosadnskom kupalištu Štrand. Tanga je bila "must have", a one su se prosto utrkivale koja će napraviti vreliji selfi sa plaže. Ipak, istakle su se i neke sa najoblikovanijim telom.

foto: Milica Veljković

Svakako, puno srce svima iznedrila su festivalska jutra dočekana u rovovima, najbolje na svetu, Dens arene koja eksplozivnom atmosferom na najjačim dj imenima svetske scene nikoga nije ostavila ravnodušnim. Dax J zakuvao je čorbu finalne večeri zatvaranja, a kada su baklje zapaljene na tribinama adrenalin je bio na vrhuncu.

Ni nevreme koje je pokušalo da pokvari organizaciju najboljeg festivala, nije uspelo da pokvari raspoloženje rejverima, pa su svi jedva dočekali "klizanje" po blatu. Prašina koja se dizala prethidnih dana prilikom masovnog đuskanja, kako na Mejn bini, tako i na ostalim stejdževima, pokvašena je splasnula i moglo se disati punim plućima.

foto: Kurir/Milica Veljković

Slika grada koji živi 24 časa, jutra na Petrovaradinu, "čil" u Dunavskom parku i druženje na keju pre odlaska na žurku bio je način života momaka i devojaka u vreme 4 festivalska dana, ali i s razlogom neprospavanih noći. Devojke su pokazale kreativnost spremajući razne kostime za veče, a sve u duhu ovogodišnje teme Exit festivala, Exit plemena.

Ideja da smo svi jedno, a da je planeta naša zajednica koju trebamo čuvati da bi ona nas čuvala, u potpunosti je uspela.

foto: Kurir/Milica Veljković

Kako se posle nastupa ispraća di-džej pokazali su najverniji fanovi Borisa Brejče, koji su najluđeg Nemca dočekali ovacijama nakon njegovog seta skandirajući mu ime dok je sa svojim obezbeđenjem pokušavao bezuspešno da umakne sa tvrđave.

Posle ovolikog ludila logičan je nastavak i odmoriti, a kako drugačije, nego se opružiti celom dužinom, na pesku i travi.

Kurir.rs, M.Veljković / Foto: Kurir/Milica Veljković

