OVAKO MUVAJU ŠANKERICE NA BIR FESTU: Devojke otkrile kako ih startuju gosti, a ovo su neke od najsmešnijih fora!

Svi se dobro sećamo starih, dobrih fora za muvanje iz filma "Lajanje na zvezde", kao što su "Meni je najlakše poljupcem zapušiti usta", "Kako Tanjug javlja, ja te volim". One su generacijama služile kao dobar primer kako prići devojci. Devojke kažu da vole opušten, obavezno duhovit, nekada i romantičan pristup. Pa gde ćete bolje prilike od Bir festa - mesta dobrog provoda, lepih devojaka, ali i piva od kojeg fore "same ispadaju".



Ovo su nejke od simpatičnih fora koje su za Mondo ispričale neke od šankerica, hostesa, ali i devojaka iz publike. Možda vam neki od njih bude poslužili nekada, možda baš oženite devojku kojoj ćete prići sa nekom od ovih

Evo nekih najinteresantnijih:

"Kako se zove ovo pivo? Iskreno to me i ne zanima toliko koliko me interesuje tvoje ime"

"Koliko još piva treba da naručim da bi mi dala broj telefona?"

"Nešto si mi poznata, da se nismo sreli na nekom od predhodnih Bir festova"

"Ja sam popio mnogo piva i sad vidim samo tebe"

"Nisam neki ljubitelj piva, tako da ne bih ništa poručio osim tvog broja telefona"

"Veruješ li u ljubav na prvo pivo ili da popijem još koje".

Čuli smo i neke zanimljive situacije. Evo zašto je ova šankerica ostala bez bakšiša:

"Od početka dolazi jedna te ista ekipa za moj štand po crveno pivo i svaki put su mi ostavljali bakšiš, sve dok nisu videli da moj dečko radi pored mene od tada redovno uzimaju kusur do poslednjeg dinara", rekla je ona.

Bilo je i onih simpatičnih, koji možda nemaju dobru foru, ali računaju na upornost. Nije im upalilo, ali su barem dobili gratis pivo.

"Dečko je bio fin, ali naporan i nije hteo da se skloni od šanka, a već se pravio red iza njega. Na kraju mu nisam dala broj, ali sam ga častila pivom za simpatičan trud, a iskeno morala sam nekako i da ga sklonim da ne bi više pravio gužvu", rekla je jedna od šankerica.

Kako je na festivalu i veliki broj turista i sa njima ima zanimljivih situacija, jednu od njih nam je ispričala i jedna hostesa.

"Prišao mi je lep momak, ali nije pričao srpski, čini mi se da je govorio na nemačkom. Smeškao mi se i meni je delovalo kao da me muva i da želi da popričamo, nažalost ja ne razumem nemački. Možda grešim, možda je hteo samo da me pita gde je WC".

