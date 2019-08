ROK OPERA ZA KRAJ! Na scenu Bir festa izašlo 100 MUZIČARA! Pobacali publiku u trans! (KURIR TV)

Muzički spektakl Rok opera zatvara ovogodišnji Bir Fest kako dolikuje! Na scenu je izašlo 100 muzičara i započelo muzičku magiju najvećih rok hitova u istoriji.

Orkestar Opere Srpskog narodnog pozorišta i novosadskog Big benda, pod dirigentskom palicom Fedora Vrtačnika, po prvi put na otvorenom izvodi hitove svetskih rok zvezda koje pevaju poznati umetnici.

Prava muzička magija širi se Ušćem kroz numere za sva vremena poput "Final countdown", "Smoke on the water", "Somebody to love", "Help"... A publika je potpuno pala u trans uz "A whiter shade of pale".

Takođe, glumica Jelena Gavrilović pridružila se Rok operi i otpevala "Par godina za nas".

