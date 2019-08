OVO JE MOĆNIK NA ČIJEM JE IMANJU TEŠKO POVREĐENA SRPSKA MANEKENKA! Prevalio je pola veka, zgrnuo je MILIJARDE, a pevačicu koja mu je rodila decu ostavio je zbog RUSKE LEPOTICE?!

Simona Andrejić, manekenka poreklom iz Srbije, već dugo živi i radi u Americi. Ona je u julu tokom provoda na privatnom imanju milijardera Čin Čua doživela stravične telesne povrede zbog kojih se sada oporavlja u kolicima.

Čin Ču je jedan od najmoćnijih azijskih ljudi, samo ove godine od jedne firme zaradio je milijarde i milijarde dolara, njegov ljubavni život je buran, a biografija puna ogromnih cifara.

Nakon stravičnog događaja koji se desio našoj lepotici, milijarder joj je ponudio nekoliko hiljada dolara na mesečnom nivou, kako bi mogla da pokrije troškove oporavka, ali nakon što je ona to odbila, on je navodno zapretio da će joj uskratiti boravak u njegovom luksuznom hotelu i medcinsku pomoć koju joj je do tada pružao.

Čin Ču je američki milijarder rođen 21. avgusta 1966. godine. Poreklom je iz Vijetnama ali se zajedno sa još četvoro rođaka, majkom i bakom preselio u SAD 1975. godine. Diplomirao je na fakultetu menadžmenta i ekonomije 1998. godine, a tokom prvih koraka svoje karijere radio je kao raznosač knjiga od kuće do kuće.

Jedno vreme je živeo na Havajima, ali se ubrzo nakon toga vratio u Njujork. Oduvek je imao san da zaradi mnogo para kako bi mogao da pomogne siromašnom stanovništvu u Vijetnamu. To je i učinio početkom 2000. godine kada je organizovao humanitarnu akciju u kojoj je bilo prokupljeno nešto više od 20 hiljada dolara.

Oženio se sa vijetnamskom pevačicom i glumicom Ha Pong sa kojom ima dve ćerke. Ha Pong je vlasnica muzičke izdavačke kuće u čijem je vlasništvu jedna od najvećih vijetnamskih pevačica. Prema navodima stranih medija Ha Pong i Čin Ču su trenutno razdvojeni, a milijarder se zabavlja sa ruskom manekenkom.

Čin Ču je bio na čelu više od šest velikih korporacija širom sveta. On je osnivač i nekoliko vlastitih firmi među kojima mu je najnovija donela više od nekoliko desetina milijardi dolara u periodu od svega četiri godina. Poznat je i kao jedan od izvršnih direktora firmi za IT sektor i životno osiguranje u SAD. U braku je već nekoliko godina a procenjuje se da je "težak" oko milijardu i po dolara.

Jedna njegova privatna investiciona firma koju je osnovao u Njujorku krajem 2015. godine bavi se investiranjem i ulaganjem u druge manje kompanije na dugoročne periode. Firma je imala velikih uspeha i tokom par godina postojanja sklopila je poslove u vrednosti od više milijardi američkih dolara.

Poslednji važni poslovni projekat firme dogodio se početkom 2019. godine, kada je firma zaradila više od 7,8 milijardi američki dolara ulaganjem u "CF" korporaciju.

foto: Youtube screenshot

Kurir.rs/Blic/Foto: Youtube screenshot

Kurir