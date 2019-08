RAZVELA SE OD MUŽA ZBOG NJE, A SADA JE PRVI PUT JAVNO POKAZALA: Majli došla sa devojkom na dodelu MTV nagrada, nije skidala OSMEH s lica (FOTO)

Majli Sajrus (26) se pojavila se na manifestaciji "MTV Video Music Awards" na kojoj je imala veoma emotivan nastup otpevavši pesmu "Slide Away", čije stihove mnogi povezuju sa njenim nedavnim razvodom i novom ljubavlju pevačice.

foto: Profimedia

Pevačicu je pred nastup iza scene bodrila njena nova devojka Kejtlin Karter (30). Ona očigledno nije želela da se pojavljuje na crvenom tepihu, niti da bude u publici dok je Majli nastupala.

Inače, Majli i Kejtlin prvi put su viđene kako razmenjuju nežnosti u vreme kada se pojavila vest da se pevačica razvodi od glumca. Mnogi upravo Kejtlin krive za njihov razvod. Majli nije želela to da komentariše već je samo izjavila da je srećna.

foto: Profimedia

Nakon dodele nagrada i nastupa pevačice, zaljubljene devojke otišle su na after parti koji je održan u njujorškom klubu "Up and Down". Majli i Kejtlin nisu krile zaljubljenost. One su fotografisane dok ulaze u klub, držeći se za ruke.

foto: Profimedia

Kurir.rs /Super žena / Foto: Profimedia

