VLASTA VELISAVLJEVIĆ BIO JE I U NIŠKOM ZATVORU 1945. GODINE?! Glumac sve ispričao bez dlake na jeziku: Došlo je naređenje i MORAO sam da idem!

Glumac Vlasta Velisavljević, pre svega, do suza je nasmejao sve prisutne u festivalskim centru 54. Filmskih susreta, gde je govorio kao akter filma "Taksi bluz", reditelja Miroslava Stamatova.

On je zatim, između ostalog, progovorio i o zatvorskim danima u Nišu, o čemu je malo ko znao.

"Taksi bluz' je očigledno dobar film kada je na Letnjoj pozornici bilo onoliko publike. Jesam glumio kratku ulogu u filmu, ali sam morao da pitam sinoć kolegu pored sebe: 'Kako izgleda i ko je reditelj filma!?" ispričao je i izazvao smeh u sali, a onda objasnio i zašto se to tako desilo.

"Taksi' je sniman noću i trebalo je da imam naočare s nekom velikom dioptrijom. Kada sam bio već u kolima, kroz prozor mi je jedan mladić rekao da sve to nije potrebno i da slobodno vozim automobil bez dodatne opreme. Nisam znao da je to bio reditelj tako da sam ga ovde upoznao", ispričao je Velisavljević.

On je otkrio i jednu tajnu koje nema u zvaničnim elektronskim i drugim biografijama ovog glumca koji je ostvario 350 uloga u pozorištu, serijama i filmu.

"To je malo poznato, ali ja sam bio par meseci u niškom zatvoru. Da, da, ovde u Kazneno popravnom domu sam bio 1945. godine. Tada sam imao 19 godina i bilo je tako - nekako moderno da se beži u Ameriku. Kada su me prvi put uhvatili u begstvu bio sam na Adi Ciganliji, ali drugi put je bilo gusto... Smestili su me u Zabelu i onda je jednog dana došlo naređenje da idem za Niš. Tu je trebalo nešto da se čisti, da se obnavlja. Tako da sam bio tu par meseci. Kada sam dolazio u Niš pre par godina sa filmom 'Mala noćna muzika' pozvali su me da posetim zatvor. Reditelj Zečević me je pitao da li može sa mnom. rekao sam mu da nema potrebnu kvalifikaciju. I bio sam. Dobio sam jednu lepu monografiju zatvora", nasmejao je Velisavljević prisutne na konferenciji za novinare.

On je kasnije u internom razgovoru rekao da se nikada nije dokopao Amerike, ali da je to zato učinila njegova ćerka kao i da sada ima unuku koja ima 46 godina. Velisavljević je bio za vreme rata kao sedamnaestogodišnjak u nacističkom logoru "Dortmund Hende" iz koga je pobegao, a u vreme infobiroa je tri godine robijao i na Golom otoku.

foto: Kurir, M.S.

Kurir.rs, M.S/Foto: Kurir, M.S.

Kurir