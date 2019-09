NJEGOVIMA NE SMETA ŠTO SE JA BAVIM GLUMOM! Jelena Gavrilović upoznala porodicu novog dečka: A evo zašto njega još uvek KRIJE OD OČIJU JAVNOSTI!

Jeleni Gavrilović dečko je velika podrška i vetar u leđa, a glumica koja leto provodi radno i na snimanjima, nikako da ga predstavi javnosti. Osim nekoliko fotografija na kojima se on vidi javnost malo šta zna o njemu, a to je tako zato što, kako kaže glumica, on ne želi da se javno eksponira.

"Ne želi da se eksponira medijski, nije momak koji se bavi ovim poslom. Nekako koliko god da bih ja nekada i možda želela da on bude tu, a biće prilike naravno, njemu je komotnije da bude sa strane. Kada je takva situacija, onda partner mora to da ispoštuje", ispričala je ona pa dodala da je izabranik podržava i kada je reč o američkoj seriji u kojoj igra.

"On me je jako podržao i naravno da je srećan zbog mog uspeha. Srećan je stvarno."

Jelena ističe da je imala priliku da upozna i partnerovu porodicu, kao i da njihovi susreti odlično prolaze.

"Imala sam priliku da upoznam njegovu porodicu. Moram reći da navodi mnogih da je on iz Crne Gore nisu tačni", rekla je lepa glumica kroz osmeh i dodala da ni njegovim najbližim ne smeta što se ona bavi glumom.

"Mislim da je ovo posao kao i svaki drugi i da u njemu treba uživati, na kraju krajeva nisam ih ni pitala, ali ja mislim da je to njima normalno."

Gavrilovićeva je zatim napomenula da joj je tokom rada na karijeri najbitniji komentar njene majke, kao i sugestija i kritika.

"Mama je baš onako brutalno iskrena. Tako da i kada nešto nije dobro, ona me ne štedi. To nije loše jer onda naučiš i da napreduješ. Kada kritikuješ i nađeš način da primiš kritike od svojih, to ti daje vetar u leđa da budeš još bolji. Mada sam ja i jako samokritična. Uvek imam tremu. Trudim se da ostanem smirena, zato i ne gledam filmove koje ja radim već sačekam premijeru da bih se adekvatno pripremila."

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Sonja Spasić

Kurir