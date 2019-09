POČELA JE DA SE DROGIRA U 14. GODINI, MAJKA JU JE IZBACILA IZ KUĆE: Pevačica je srljala iz problema u problem, sve dok nije otkrila MUZIKU! Danas je MEGA popularna

Ališa Bet Mur, poznatija pod imenom Pink, danas slavi 40. rođendan!

Ova pop i R&B pevačica uvek je važila za ženu bez dlake na jeziku koja radi onako kako ona želi. Odrasla je u Dojlstaunu u Pensilvaniji. Još dok je bila dete odrastala je u neskladnom braku svojih roditelja, a posebno je bila vezana za svog oca, koji je bio ratni veteran. Naučio ju je mnogim veštinama preživljavanja, uključujući i to kako da se bori, koristiti noževe i oružje. Upravo ju je on uveo u svet muzike kada ju je upoznao s muzikom Boba Dilana.

foto: Profimedia

Roditelji su joj se razveli pre njene desete godine, kada je popularna pevačica počela sa svojom problematičnom fazom. Iako je imala astmu, to je nije sprečilo da počne da puši sa samo 9 godina. Svoju prvu tetovažu uradila je sa 12 godina, a iste godine je uradila i pirsing na jeziku. U tom je periodu počela da piše i svoje prve pesme.

Sa samo 14 godina je počela da se drogira i beži od kuće, a imala je i problema s policijom. Nakon razvoda roditelja živela je s majkom, koja ju je sa samo 15 godina izbacila iz kuće zbog njenog ponašanja. U jednom periodu je živela sa prijateljima, a kasnije se preselila kod oca. Već tada je bila sigurna da želi da se bavi muzikom koja joj je predstavljala beg od stvarnosti.

Manje je poznata činjenica da je novac zarađivala u poznatom restoranu brze hrane.

Postoji nekoliko verzija o tome kako je došlo do imena po kojem je danas svi znaju - Pink. Jedna je da je u to je vreme imala kosu roze boje, iako neki kažu i da je ime uzela zbog lika gospodina Pink u filmu 'Reservoir Dogs'. Druga verzija pak kaže da je postala ružičasta u licu nakon što joj je bilo neprijatno pred simpatijom.

foto: AP/Michael Drosthansen

Prvi album 'Can't Take Me Home' izdala je 2000. godine, a doživeo je neočekivan uspeh. Pink je vremenom zadržala R&B-dance-pop zvuk, ali postala je i tvrđa, s rok zvukom. Pevala je o sebi, svojim teškim tinejdžerskim godinama i problemima s porodicom i muzičkom industrijom, vrlo emotivno i intenzivno.

Album 'M!ssundaztood' je za Pink značio nekoliko hit singlova među kojima i klupski hit "Get the Party Started" kao i "Just Like a Pill", u kojem Pink peva o svojim nesigurnostima. "Family Portrait" je opisao bračne probleme njenih roditelja i posledice koje je to ostavilo na nju. Album je rasprodan u 13 miliona primeraka, a ovi hitovi i danas se često čuju na radio stanicama.

Iako je izbegavala ozbiljne ljubavne veze, Pink je sreću pronašla sa Kerijem Hartom. Upoznali su se 2001. godine, a njihov brak bio je pun turbulencija. Nekoliko puta su raskidali, a venčali su se 2006. godine na Kostarici. Iako se nije činilo da će njihova veza uspeti, pevačica je nedavno priznala da idu na savetovanje i da je to ono što spašava njihov brak. Imaju dvoje dece, ćerku Vilou Sejdž i sina Džejmsona Mun Harta.

Uz brojne nagrade koje je dobila i čak 90 miliona prodatih albuma, ova pevačica ne prestaje da pravi hitove. Pink je danas vrlo cenjena umetnica, a na društvenim mrežama često izražava svoj stav i mišljenje i ne dopušta da joj drugi određuju kako će živeti.

foto: AP/Michael Drosthansen

Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: AP/Michael Drosthansen

