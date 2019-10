PROČITALA SAM U NOVINAMA DA SE DEVOJČICA (14) UBILA ZBOG MOG UJAKA! Tada sam rešila da PROGOVORIM: Poznata glumica iskreno o jezivim detaljima ZLOSTAVLJANJA koje je preživela!

Glumica Teri Hačer (54), najpoznatija po ulozi u seriji 'Očajne domačiće', bila je zlostavljana kao devojčica, a nad njom je bludničio vlastiti ujak i to od njene pete do devete godine života. Priču o svom ružnom detinjstvu glumica je ispričala je u intervjuu za američki magazin 'Vanity Fair' pre nešto više od deset godina odajući i kako se 2002. godine ohrabrila da svedoči protiv ujaka Ričarda Hejsa Stouna.

- Potisnula sam svoja sećanja sve dok u novinama nisam pročitala da se ubila jedna 14-godišnjakinja koju je moj ujak silovao. Mogla sam osetiti bol te tinejdžerke i nisam mogla da dopustim da Stoun prođe nekažnjeno - ispričala je Teri koja je kao dete živjela u Kaliforniji. l sama je, kaže, razmišljala o samoubistvu jer je bilo sramota i mislila je da je ona kriva za sve.

foto: Profimedia

Nakon što je na sudu u Santa Klari kućna pomoćnica ispričala šta joj se događalo, Stoun je osuđen na 14 godina zatvora, a sudija je izjavio kako bi slučaj bio odbačen da se nije pojavila Teri. Ričard je preminuo 2008. dok služio kaznu u zatvoru.

- Tek kad je osuđen, počela sam da osećam da nešto vredim - izjavila je Teri koja je to iskustvo samo delimično otkrila u autobiografskoj knjizi 'Burnt Toast: And Other Philosophies of Life' jer se bojala da će to ugroziti njenu glumačku karijeru.

Teri, koja je za ulogu u 'Očajnim domaćicama' dobila Zlatni globus, bila je u braku s Džonom Tenijem (57), a razvela se 2003. nakon skoro deset godina braka. Za razvod je okrivila sebe. Ima ćerku Emerson Teni (21), a šuškalo se i da je bila u vezi s Džordžom Klunijem (58).

foto: Profimedia

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir