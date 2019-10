DŽEJN FONDA PONOVO UHAPŠENA! Fanovi joj poručili: Ti si LUDA, bezveze se boriš! Pogledajte trenutak HAPŠENJA (FOTO) (VIDEO)

Glumica Džejn Fonda (81) uhapšena je juče zbog učestvovanja u protestima protiv klimatskih promena ispred Kongresa u Vašingtonu. Ovo je treći put da je glumica privedena zbog toga što je s nekolicinom aktivista ukazivala na problem klimatskih promena.



Da joj je zaista stalo do toga dokazala je kada se nedavno preselila iz svoje kuće u Los Anđelesu u Vašington na četiri mjeseca kako bi se priključila pokretu protiv klimatskih promena. Inspirisana je mladom švedskom aktivistkinjom Gretom Tunberg i Randalom Robisonom, advokatom koji je učestvovao u protestu ispred zgrade južnoafričke ambasade 1980-ih da se zaustavi aparthejd.

Glumica, aktivistkinja i bivši model, prošli put je 'isplanirala' svoje hapšenje tj. to je bio deo njenog plana kako bi naterala vladu da bude delotvorna u borbi protiv klimatskih promena.

Ti protesti koje je Fond nazvala "Vatrogasne vežbe petkom" održavaće se u 11 sati prepodne petkom ispred zgrade Kongresa, rekla je u nedavnom intervjuu za "Times". Svake nedelje će se baviti drugim problemom. Uključiće se organizacije poput "Greenpeace", "Friends of the Earth" i "Oil Change International", koji se bore protiv klimatskih promena.

foto: Profimedia

Fanovi na društvenim mrežama imaju poeljena mišljenja vezano za proteste. Jedni kažu da bi tako svi trebalo da se ponašaju, a pogotovo oni koji su slavni kako bi podstakli ostale. Drugi joj prigovaraju jer smatraju da je ovako samo dopustila da je ponize.

- Luda si, pa bezveze se boriš - napisali su.

U intervjuu je Fonda govorila o detaljima promena koje će se zahtevati na tim protestima.

foto: Profimedia

Rekla je da je najvažnije zaustavljanje svih novih dozvola za obradu fosilnih goriva na vodi i javnim zemljištima, jer bez obzira na to što radimo, ako to ne prestane, osuđeni smo na propast. Takođe je pozvala na to da se vremenom postupno prestane s upotrebom fosilnih goriva tokom 30 godina i da se osigura da radnici mogu da pronađu poslove u drugim industrijama.



- Industrija fosilnih goriva moraće da ostanebez milijardi i milijardi dolara u zemlji, i od njih će se tražiti da plate za nered koji su napravili - rekla je i dodala:

foto: Profimedia

- I ne osećam ni zrnce kajanja zbog činjenice da moramo istrajati u tome. Sa su rekli istinu pre 30 godina, prelaz je mogao biti umeren, mogao je biti postupan. Ali budući da su lagali i krili ono što znaju, sada moramo biti radikalni.

Fonda se nadala da će uzeti jednogodišnju pauzu od snimanja Netflixove serije "Grace and Frankie", komične serije u kojoj igra, kako bi živela u Vašingtonu, ali prema ugovoru ne može to da uradi. Kada se serija završi, namerava da se vrati na stepenice zgrade Kongresa, rekla je. Glumica ima dugu istoriju političkog aktivizma. Učestvovala je u pokretu za građanska prava 1960-ih, bila je glasan i kontroverzni protivnik vijetnamskog rata i podržavala je Crne pantere.

Ranih 1970-ih uhapšena je na aerodromu u Klivlendu pod sumnjom za krijumčarenje droge. Laboratorijski testovi kasnije su potvrdili da su tablete koje je nosila bili vitamini. Ne boji se ponovnog zatvaranja.

- Imam 82 godine, preživela sam to i pre - rekla je u intervjuu i dodala:

- Mislim, ne mogu biti više napadnuta nego što već jesam. Pa šta (Tramp) može? Nemam šta da izgubim.

foto: Profimedia

Kurir.rs/24sata.hr/Foto: Profimedia

Kurir