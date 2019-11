MLADI DANAS NEMAJU VREMENA NI ZA ŠTA! Olga Odanović zabrinuta: Pre je bilo mnogo DRUGAČIJE!

Foto: Printscreen, Magazin In

Olga Odanović sa velikom sigurnošću istakla je da mladi danas nisu kao što su nekad bili. Glumica je istakla kako joj to nimalo ne prija, te da joj je žao što je tako.

"Žene su tada bile mnogo suzdržanije. Danas su devojke mnogo agresivnije od muškaraca. I vulgarnije. Ja ne volim da koristim tu reč, jer mi je žao da to kažem, ali je pre bilo drugačije. Mladi danas nađu nekog, vrlo brzo se raziđu, nemaju vremena ni za šta. Strašno. Meni to ne prija", iskrena je bila u "Magazinu In" Olga.

