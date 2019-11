UMETNOST UJEDINILA OBRENOVIĆE I KARAĐORĐEVIĆE: Izlaže se srpska Mona Liza i slike Milene Pavlović Barili

Koja je bila omiljena slika Kralja Petra Karađorđevića, u kojoj zgradi su se tajno sastajali knez Aleksandar Obrenović i Draga Mašin, koje su bile poslednje reči kralja Milana upućene prognanoj supruzi kraljici Nataliji, kakva je veza Milene Pavlović Barili i dinastije Karađorđević.

Na ova i još mnoga pitanja odgovore ćete naći ako posetite najnoviju izložbu u Domu Jevrema Grujića u Beogradu „Srpski kraljevski portreti“, koja se za posetioce otvara od sutra, a zvanično otvaranje biće danas, kada će prisustvovati ministar kulture Vladan Vukosavljević.



Na izložbi će biti prikazani najlepši portreti članova slavnih dinastija Karađorđević i Obrenović, prvi put ujedinjenih u umetnosti.



Dragulj ove izložbe svakako će biti jedna od najlepših slika u istoriji srpskog slikarstva, portret kraljice Natalije Obrenović Steve Todorovića - poznatiji kao srpska Mona Liza. Takođe, biće izložene i karikature Milene Pavlović Barili. Njena majka Danica Pavlović bila je potomak loze Karađorđević, od najstarije Karađorđeve ćerke Stane, i zbog toga je Milena imala priliku da boravi na dvoru kralja Aleksandra i kraljice Marije Karađorđević.



Na dvoru je boravila tokom školovanja na Umetničkoj školi u Beogradu, u klasi profesorke Bete Vukanović, čije se jedno od dela - portret kneginje Ljubice Obrenović - izlaže na izložbi u Domu Jevrema Grujića.



Milena je kao dete na dvoru na duhovit način predstavljala ono što je videla i zabeležila u jednom značajnom vremenu.

Kraljicu Mariju predstavlja sa plesnom trakom, plavom kosom, minđušama u obliku cvetova, a njen izraz lica je čak pomalo setan i tužan. To nije kraljica Marija na kakvu smo navikli - s „Kartijeovom“ dijademom na glavi, kako imperijalno sedi na svom prestolu, već je to možda devojka koja se još uvek navikava na ulogu kraljice Srbije.



Brata svoje majke, kralja Aleksandra Karađorđevića, predstavlja kao strogog čoveka i isticanjem epoleta daje važnost njegovom visokom oficirskom činu. Postoji priča da je mala Milena prisustvovala svađi Danice i Saše (kako ga je zvala) i da ga od tog trenutka više nije posmatrala na isti način kao kad je došla na dvor.



Pukovnika Mlađu Vukićevića je predstavila veoma duhovito, u uniformi na drvenom konjiću, dok je mis Bet predstavila kao polomljenu šibicu.



Ove četiri karikature moći će da se vide možda i prvi put. Izložba će biti otvorena do 29. marta 2020.

Pismo Milana Obrenovića Nataliji

Oprosti mi i zaštiti našeg sina

Pred kraj života, Milan Obrenović je svojoj bivšoj supruzi Nataliji napisao veoma emotivno pismo. Međutim, ne postoji sačuvan original, pa ga treba uzeti s velikom rezervom.



Natalija,

U svom životu često sam Vam bol i tugu zadavao, a danas Vam se poslednji put obraćam. Ali pre no što počnete da čitate ovo pismo, udaljite svakoga ko se možda slučajno zatekao sa Vama u prostoriji i pismo čitajte sami, jer je u interesu kralja, Vašeg sina, da niko ne dozna da sam Vam pisao. U trenutku kada sam spreman da izađem pred najvišeg sudiju, hoću sve da Vam priznam, a Vi ćete to jednog dana saopštiti svom sinu. Moja stalna greška bila je što sam slušao lukave savetodavce i nikad nisam umeo da im se suprotstavim, ni na prestolu ni nakon abdikacije. Artemiza mi je stvarno bila ljubavnica, ali tek od onda kada ste Vi napustili Srbiju. Tu aferu je iskoristila spoljna i unutrašnja politika, pa sam konačno uvideo da za svog sina krunu mogu da spasem samo ako se odreknem trona. I tako sam abdicirao. Svet će reći da su me upropastile žene. Naredio sam da Vas iz Nemačke i Srbije proteraju sa žandarmima, čime sam Vam pričinio veliku patnju. Ali u ovom trenutku, kada su mi dani odbrojani i kad pred Vama priznajem sve, molim Vas za oproštaj i istovremeno Vas zaklinjem da zaštitite našeg sina. A sada, Natalija, ostajte mi dobro, i neka Vas Bog uvek čuva! Oprostite mi sve što sam pred Vama zgrešio. Ako želite da se sa mnom još jednom susretnete, recite „da“, ako nećete, recite prosto „ne“, ali ne postavljajte mi nikakve uslove. Neka moja smrt donese sreću Vama i Saši. Grlim Vas i još jednom molim za oproštaj.



Milan



Pismo, odlomak iz knjige „Memoari kralja Milana“