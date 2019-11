POZNATI PEVAČ ZAVRŠIO U BOLNICI! Majka objavila njegovu fotografiju iz bolničkog kreveta, svi su ZABRINUTI! (FOTO)

Pevač Aron Karter (31), koji je u poslednje vreme jedna od glavnih tema svetskih medija zbog skandala čijij je glavni akter, ovog puta je završio u bonici, a razlog još uvek nije poznat.

Naime, njegova majka Džejn Karter, objavila je njegovu fotografiju iz bolničkog kreveta, a vidi se da je pevač bez svesti.

- Mama će se pobrinuti za tebe – piše ispod fotografije koju su komentarisali brojni fanovi raspitujući se šta se dogodilo, da li je u pitanju opet droga, ali i gde mu je devojka s kojom je nedavno viđen. Osim toga, zabrinuti su i upućuju poruke podrške pevaču koji se već dugo bori sa zavisnošću.

Njegova majka Džejn je na Tviteru objavila i da će ona voditi njegove društvene mreže dok se ne oporavi.

Inače, Aron je nedavno priznao u jednom intervjuu da mu je dijagnostikovana šizofrenija, bipolarni poremećaj , manična depresija i akutna anksioznost. On je u emisiji "The Doctors", gledaocima pokazao kesu punu lekova koji su njegova terapija za navedena stanja, a zatim je izjavio da je to "njegova stvarnost i da nema šta da krije".

Aron je i kolekcionar vatrenog oružja, koje poseduje u velikim količinama, a policija je pokušala da mu pomenuto oružje zapleni i da ga odvede na psihijatrijsko lečenje. On im je poručio da kod sebe ima oružje, ali ih je potom uverio da nije pretnja ni sebi ni drugima, pišu strani mediji. Navodi da ne zna ko je poslao policiju po njega, ali veruje da je to neko vrlo blizak. Odlučno ne želi da preda oružje, a posebno je postao defenzivan nakon pitanja o bipolarnosti tokom prijave za nošenje oružja. Rekao je da nije bipolaran, iako je to tvrdio ranije ovog meseca.

