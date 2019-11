POLA DALMATINCI, POLA KINEZI I NE SMEJU DA JE ZOVU BAKOM! Neda Arnerić dobija unuče, a zbog jedne stvari je PRESREĆNA

Neda Arnerić veoma je vezana za unuke svog rođenog brata i, kako kaže, sebe naziva njihovom bakom. Uskoro u dom Arnerića stiže još jedna beba, a glumica je presrećna zbog toga.

Neda Arnerić uskoro će dobiti treće unuče, budući da njen bratanac čeka sina, a o tome je nedavno govorila za javnost.

- Postaću baka opet, sin mog brata će dobiti dete. Ćerka mog brata ima dva sina, a sada nam stiže još jedan dečak. Presrećna sam što će se loza Arnerića produžiti. Naša familija je vrlo stara, imamo rodoslov još iz 14. veka - rekla je glumica.

Neda je istakla da joj je žao što nije u mogućnosti da više vremena provodi sa unucima, budući da oni žive u inostranstvu.

"Unucima je zabranjeno da me zovu baka, ali ne s moje strane. Mama im je objasnila: "To je moja teta, to je vaša teta, zauvek će ostati naša teta". Oni su polu-Dalmatinci, polu-Kinezi. Žive u Holandiji i, nažalost, ne viđam ih često, ali kada smo zajedno, ja sam njihova teta", istakla je Neda.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Hallo/Foto Saša Urošev

Kurir