SEKA SABLIĆ DOŽIVELA NEPRIJATNOST KOJU NE MOŽE DA ZABORAVI! Ogovarala reditelja sa koleginicom, pa saznala da se POZNAJU

Iako sa ponosom gazi osmu deceniju, Jelisaveta Seka Sablić i dalje važi za jednu od najvećih glumica srpske pozorišne i televizijske scene, a i dalje se ulogama posvećuje sa istim žarom kao kada je tek počinja svoju karijeru.

Glumica je u nedavnom intervjuu za Gloriu govorila o tome da je s vremena na vreme imala želju da prekine sa glumom, ali da joj se uvek iznova vraćala.

Govoreći o saradnji sa sinom Stefanom, koji se bavi režijom, Sablićeva se uz osmeh prisetila situacije u kojoj je kritikovala jednog od režisera sa kojim je u prošlosti sarađivala.

- Ja u projekat ulazim sa vizijom interpretacije lika. Kroz probe se držim mesta glumca. Malo pričam, ali uvek ogovaram reditelja ako imam sagovornika. Jednom sam se tako na probama obraćala mladoj glumici, danas vrlo poznatoj, i govorila joj misleći na reditelja: "Ne slušaj ga, mi ćemo same, bla, bla, bla". Primetila sam potom kako poznati reditelj postaje sve hladniji prema meni. Mnogo kasnije sam čula da su on i glumica kojoj sam se obraćala bili u vezi, da su bili pred venčanjem i da su to svi znali - izjavila je glumica.

foto: Stefan Jokić

Kurir.rs/Glora.rs/Foto: Marina Lopičić

Kurir