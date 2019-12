ON JE OTAC POZNATOG GLUMCA! GLEDATE GA U SENKAMA: Pre tek godinu prihvatio se ovog zanata a već je srušio SVE PREDRASUDE

Jovan Lole Savić ruši sve predrasude, pa i one da je u sedmoj deceniji kasno da se oproba u novom poslu.

Naime, Jovan Lole Savić - otac Viktora Savića, koji u seriji "Senke nad Balkanom" tumači lik Ostoje, portira u beogradskoj Opservatoriji, u glumačke vode se upustio tek u svojoj 62. godini.

Savić se pojavio tek u trećoj epizodi, druge sezone ove serije, a prošle godine, mnogi su se pitali ko glumac koji u seriji "Pet", tumači lik ujaka Natalije (Hristine Popović) po imenu Boban Stanić zvani Skoci.

Inače, Viktor Savić je prepričao anegdotu o tome kako je njegov otac dobio ulogu.

"Meni je bilo čudno. Zvali su me, ekipa i reditelj, na razgovor, i pričali su mi pola sata o tome ko je glavna glumica i kako postoji lik u seriji koji ima 65 godina. Ništa mi nije bilo jasno – niti sam žensko, niti imam 65 godina. Onda mi je reditelj rekao da želi da Jovan igra u seriji i pokazao mi sliku iz Jutarnjeg programa RTS-a gde je video mog oca da gostuje. Slučajno je došlo do toga da je to moj tata. Onda je posle napisao ulogu za mene", rekao je Viktor Savić.

"RTS je u stvari bio spona između mene i Balše Đoga, reditelja. Video me je, i preko Viktora preneo želju da i ja igram u toj seriji", objasnio je Jovan Savić.

Jovan Lole Savić je inače, muzičar, pevač, bluzer i jedan od osnivača benda "Zona B", a ono što je domaćoj javnosti naročito zanimljivo je to da je on otac Viktora Savića. U glumačke vode je uplivao sasvim slučajno, u 62. godini, a sve se desilo potpuno spontano.

