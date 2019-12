ZBOG ZDRAVLJA SAM REŠILA MALO DA PRIKOČIM! Tamara je u "Ubicama" blistala, a evo o čemu je dugo ĆUTALA!

Tamara Krcunović zbog napornih uslova na snimanjima često je u ovoj godini bila bolesna, te je zato odlučila da izdvoji malo više vremena za sebe i posveti se svom zdravlju.

"Privatno mi je bilo najvažnije da sačuvam zdravlje (u 2019). Zbog napornih uslova na snimanjima sam se dosta puta razbolela. Pa sam donela odluku da prikočim, da imam više vremena za sebe. U svakom smislu i za uživanje, druženje, a i da se nahranim novim sadržajima da bih imala iz čega da glumim. Borim se i u ovoj hiperprodukciji televizijskoj da se ja ne zaboravim i da ne podlegnem toj količini svega i da budem deo svega. Mislim da je to isto pitanje mere i mere i ukusa."

Pauzu od proba za nekoliko predstava iskoristila je kako bi bila tu dok stiže scenografija za komad "Scene iz bračnog života" u kojem će igrati sa kolegom Milošem Timotijevićem. Za predstave u kojima ona igra, sale su uvek dupke pune, a odgovor smo potražili upravo kod nje.

"U umetnosti nije sve objašnjivo. Nekada dobre predstave ne dožive dug vek. Ono što je meni bitno je da radim sa ljudima koji me pokreću, teraju da napredujem, koji se bore za ekipu, a ne za sebe. Mislim da mora da se stvori tim, da se borimo jedni za druge da budemo što bolji, da kritikujemo jedni druge, a to nije lako. Za takav odnos poverenja treba vremena. Umetnički proces za mene nije prijatan već intenzivan, dubok, težak, zanosan, prelep. Ne volim prijatnost ni u čemu pa ni u umetnosti. Mi smo to u 'Hotel 88' i 'Scenama iz bračnog života' uspeli. Takva prijateljstva su posle teško raskidiva. Mnogo je bilo potrebno rada, strpljenja, tolerancije, upornosti, davanja, praštanja."

Pripremate se za predstavu koja će biti bazirana po liku velike Jugoslovenske zvezde Lepe Brene. Kako ste se pripremali za ovu ulogu?

"Ovo je predstava koja se bavi svima nama koji smo rođeni i živeli u jednoj zemlji, a onda su nam shodno okolnostima drugi ljudi na silu menjali državu, nacionalnost i sve drugo. Terali da se verski određujemo, menjali nam identitet i odlučivali o našim sudbinama. Rođena sam u Jugoslaviji kao Jugoslovenka pod imenom i prezimenom, datumom rođenja. Kao što datum i ime nisam menjala, nisu se ni ove stvari promenile. Možete ih vi sad zvati kako želite, moje osećanje ostaje isto. Pošto igram Brenu Jugoslovenku, zajedno sa autorima smo se bavili tim razdobljem politički, društveno, socijalno. Zajedno sa kolegama uvežbavamo songove, koreografije. Autori Vladimir Aleksić i Olga Dimitrijević su, naravno, razgovarali o projektu sa Lepom Brenom."

Igrate još u nekoliko pozorišnih komada. Koja uloga iz predstava može da opiše vaše trenutno stanje?

"Likove koje stvaram jednim delom crpim iz sebe i svog doživljenog, delom zamišljam kako bi to nešto izgledalo. Inspirišem se i ljudima oko sebe, ali uvek kažem - što bih igrala ovu ženu što sedi u kafiću kad publika može da je vidi autentičniju nego što ja mogu da je odigram - tako da ja sve te ljudi provlačim kroz neke moje unutrašnje filtere i unutar mene se stvori neka osoba."

Trudite se da privatan život ne delite sa ljudima koji prate vašu karijeru. Zbog čega im uskraćujete, između ostalog, da saznaju da li su u emotivnoj vezi?

"Taj emotivni proces kod mene je složen. Ne otkrivam ga drugima, ali nekad ga dugo potiskujem i u sebi. Kod mene je sve temeljno pa sam i u emocijama temeljna. Treba dosta vremena, ali kad se desi, onda sam dosledna. Te crte se odražavaju i na druga polja: porodicu, prijateljstvo, posao."

