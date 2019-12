TAMARA JE NAPUSTILA POSAO U APOTECI ZBOG HOBIJA! Danas ova Srpkinja zarađuje MILIONE! (FOTO)

Influenserku i Jutjuberku Tamaru Kalinić samo na Instagramu prati oko 800.000 ljudi, ali ovo nije bio njen san kao devojčice. Po vokaciji, Tamara je farmaceut i nakon školovanja počela je da radi u apoteci. Svaku pauzu za ručak koristila je da bude na kompjuteru, okači po koji post i vrati se poslu. Prijateljima je to bilo zabavno, roditelji su mislili da je to prolazni hobi, a onda je ona počela ozbiljno da zarađuje od bloga i napustila apoteku. Danas živi u Londonu, ali je vrlo često na različitim krajevima sveta pa su kofer i avion njeni stalni pratioci. Na pitanje da li bi se bavila modnim blogom i dalje da joj ne donosi toliki novac, Tamara za kaže:

- Bih, ali bi mi poziv modne blogerke bio hobi. Sve ovo sam i počela iz hobija, dok sam radila u apoteci kao farmaceut i iskreno i da sutra prestanem da zarađujem novac od ovoga i ako jednog dana nestane moja profesija, ja ću se i dalje time baviti. Posao modne blogerke je nešto što volim, to je nešto što me ispunjava. Ne radim to iz ega, niti zbog slave i novca, već zato što je ova profesija moje igralište kada je u pitanju kreativno izražavanje sebe.

Tamarin posao je uglavnom vezan za inostanstvo, a nas je zanimalo šta je ona to “pokupila” od stranaca, a šta je zadržala iz Srbije kada je stil života u pitanju.

- Od stranaca sam uzela radne navike, volim da je sve na vreme, volim da je sve po rasporedu kako smo se dogovorili, crno na belo i napismeno. A nekako ljubav prema životu i onaj neki pravi osećaj kada su ljudi u pitanju je to što sam ponela iz Srbije i na to sam mnogo ponosna - priča Kalinićeva.

S obzirom na to da je njen posao vezan za “krpice” i šoping što većini žene predstavlja pravu pasiju, pitali smo je kako izgleda kada je to nekome posao.

- Za mene je odlazak u šoping kao neka vežba, s obzirom na to da na kraju šopinga nosim mnogo teških stvari, ali nekako je uzbudljivo, jer mogu da se igram, nekih pola sata, sat vremena sa tim ko želim da budem ove sezone. Za mene je to zaista jedna velika igra, šoping kao i modu ne shvatam preozbiljno, to je jedna zabava. Naravno, lepo je poznavati modu, razmeti se u nju, ali ne treba je shvatati preozbiljno - poručuje blogerka.

Njen život u koferima, visoka zarada i stalna posvećenost fotografisanju nisu laki kada je ljubav u pitanju. Tamara, ipak, misli da nije teško uskladiti sve kada se pojavi onaj pravi koliko je teško jednoj uspešnoj ženi da nađe muškarca koji će je pratiti u životu:

- Mislim da je moguće izbalansirati sve. Kada si uspešan u ljubavi, mislim da automatski imaš veću mogućnost da budeš uspešan i u poslu jer ti je uglavnom kada radiš neophodna podrška partnera - priznaje modna blogerka i objašnjava šta jedan muškarac mora da poseduje da bi bio sa njom:

- Mora da bude muškarac koji se ne boji jake žene, koji ne pati od nesigurnosti, to je najbitnije.

