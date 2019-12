PITAM SE DA LI JE KOD NAS MOGUĆ ŽIVOT PRE SMRTI! Ovako je govorio Zoran Rankić, svi ga znamo kao Poparu i Kalabića!

Poznati srpski glumac i književnik Zoran Rankić preminuo je u Beogradu, u 84. godini, posle duže i teške bolesti u staračkom domu.

Rankić je rođen u Derventi (BiH) 1935. godine. Bio je prvak Beogradskog dramskog pozorišta, satiričar, dramski pisac, reditelj, aforističar i pesnik.

Autor je dramskih dela "Kalemegdanci" i "Skretnica". "Kalemegdanci" su, u njegovoj režiji postavljeni na sceni Beogradskog dramskog pozorišta. Zoran Rankić je autor zbirki pesama "Aorist" (1992.) i "Ekser" (2006). Objavio je i knjige aforizama: "Doviđenja, kako ste?" (1990, 1993); "Aforizmi" (1999); "Balkanski nervčik" (2005); "Ovde kiša, ali i Srbija" (2006) i „Kod cara u podne“ (2012).

Aforizme je objavljivao u dnevnim novinama i časopisima.

U jednom od poslednjih intervjua rekao je da je veoma ponosan na taj svoj opus.

Da li ste danas ponosniji na svoje književne uspehe ili one ostvarene u glumi?

- E, to ne mogu da odvojim! Otkako sam počeo da pohađam glumačku školu u Sarajevu svaki dan do danas sam pisao. Na probama, u pauzama snimanja, u kafani, kod kuće, šetajući... To je bio moj pun život.

* Jedan od vaših aforizama glasi: "Može da se bude bolji od drugih, ali nikad od sebe". Da li je to poteklo iz ličnog iskustva?

- Nisam uspeo da nadmašim sebe. Čovek može da ode na Mesec, ali ne i da se domogne vasione. Jer, kad to uspe pred njim će se pojaviti nešto novo. Tome kraja nema, Bog je tako hteo.

Aforizmi

Pitam se da li je kod nas moguć život pre smrti.

Bio je to čestit čovek dok sam o njemu to mislio.

Sve se završi čim počne. Potrebno je samo da prođe određeno vreme.

Biseri bačeni pred njih ostaju, svinje idu dalje.

Kad se ništa podeli svima, svi dobiju sve.

