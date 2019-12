BOLJI ŽIVOT DONEO JE OGROMAN NOVAC, TO JE POREMETILO SVE! Siniša Pavić otkrio detalje koje mnogi NISU ZNALI!

Siniša Pavić, scenarista nove serije "Junaci našeg doba", otkrio je do sada nepoznate detalje vezane za seriju "Bolji život", ali se osvrnuo i na to da li je i u kojoj meri danas teško biti dobar dijagnostičar društva.

- Mnogi me nazivaju da sam dijagnostičar, ali ja to nisam. Dijagnoza u medicini je sve. Ako postavite lošu dijagnozu, vi ste loš lekar i nema lečenja, a ja da se pravdam i da kažem da znam neke lekove za naše tegobe i nevolje - ne znam. Jednostavno pišem o tome i prepuštam gledaocu da razmišlja. To je jedan poziv na razmišljanje kroz zabavu jer to je sve ipak zabava, zar ne? Možemo mi da pričamo šta hoćemo, ali mi se u stvari igramo i stvaramo jedan svet kakav je moguć i koji je mnogo dopadljiviji nego svakodnevni život. Nema onih groznih stvari koji ima stvarni život, ali nosi probleme i nosi pitanja, a na ta pitanja ne mogu da daju odgovor - kaže Pavić.

Plašite li se pomalo da će “Junaci našeg doba” imati istu sudbinu kao i “Bolji život” na početku emitovanja?

- “Bolji život” je odmah prihvaćen od gledalaca, ali pošto je u to vreme postojalo nešto što se zvala TV kritika, oni nisu pisali šta misle već šta je neko mislio da treba pisati. Zašto? Zato što je “Bolji život” poremetio odnose na RTS. Prvi put se pojavila serija za koju se nije znalo kada će se završiti i koliko će trajati. Govorilo se o pedeset epizoda i ispalo je devedeset. Znači, nešto što je smetalo svima ostalima jer oni nisu shvatili da “Bolji život” samofinansira sebe. Počele su reklame koje niko nije očekivao. Unutar kuće su mislili da serija remeti odnose i da će biti oštećen zabavni, igrani, dečji i obrazovni programi. To nije bilo tačno jer je “Bolji život” doneo ogroman novac i nikada televizija nije zaradila toliko para kao tada.

Od koga više strahujete, suda gledalaca ili kritike?

- U životu sam se naučio da ne primam teško kritiku. Ona može da me oneraspoloži na izvesno vreme ali to nikad nije duže od pet do deset minuta. Danas bi bio glup čovek da ne znam kako to funkcioniše. Niko od nas nije Aleksandar Popović, naš čuveni pisac. On mi je jednom prilikom, kada sam se iznervirao, rekao: “Nemojte oko toga da se nervirate. Kada biste vi znali kada se podigne taj kamen, kakvi su crvi koji blistaju ispod njega?” To mi je rekao metaforično kao pisac koji je doživeo svašta i pljuvanje i razapinjanje i šutiranje.

Koliko vam je i ovog puta pomagala supruga Ljiljana?

- Ona meni uvek pomaže jer ja bez nje ne mogu da funkcionišem. To je veliki posao a ako vi ženu zanemarite, nećete valjati ni za nju, ni za vas.

Da li će i sada gledaoci videti u kom smeru je otišlo naše društvo?

- Mi to vidimo, a ko ne vidi možda će videti u seriji. Nisam ja prorok.

