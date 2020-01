MIRJANA KARANOVIĆ NAPALA STJUARDESU! Ko si ti da meni tražiš ličnu kartu?! Nastao HAOS!

Poznata glumica burno je reagovala kada su joj pre pasoške kontrole zaposleni tražili dokumenta i bording kartu na pregled, smatrajući to nepotrebnom procedurom

Mirjana Karanović bila je akter skandala na beogradskom aerodromu kada se raspravljala sa stjuardesom, ne želeći da joj pokaže ličnu kartu, pa je na kraju zaobišla sve ljude i preko reda prošla kontrolu! Ovaj incident desio se pre nekoliko nedelja pre leta za Crnu Goru, gde je glumica putovala.

Uobičajeno, gužva je i tog dana bila na aerodromu "Nikola Tesla", s obzirom na to da pred praznike dosta ljudi dolazi u zemlju i odlazi iz zemlje.

Smanjenje gužve

Inače je praksa na beogradskom aerodromu da stjuardese pregledaju karte i lična dokumenta putnika kako bi se smanjila gužva na pasoškoj kontroli. To pravilo se ne sviđa većini putnika, pa ni Karanovićevoj. Ona je, prema rečima našeg izvora s lica mesta, zbog toga reagovala vrlo burno i temperamentno kada joj je jedna od zaposlenih zatražila ličnu kartu. - Ko si ti da mi tražiš ličnu kartu? Ko te ovlastio za to? Ovo samo u Srbiji ima! - vikala je Mirjana toliko da je njen glas odzvanjao.

Stjuardesa joj je, kaže naš sagovornik, objašnjavala da je u pitanju standardna procedura i da ona samo radi svoj posao, ali Mirjana nije popuštala, vičući iz sveg glasa.

Na kraju je, prema rečima našeg izvora, otela svoju ličnu kartu iz stjuardesinih ruku, verovatno iznervirana zbog procedure, zaobišla celu kolonu ljudi, provukla se ispod trake i otišla na pasošku kontrolu. Tamo je i policajcu pokušala da objasni zbog čega je negodovala, ali ni on nije mogao da joj pomogne. Ljudi su za to vreme u neverici posmatrali celu situaciju.

Mirina reč

Kontaktirali smo s glumicom i ona nam je ljubazno objasnila zašto je tako reagovala na beogradskom aerodromu. - Nisam razumela zašto mi neko na nekoliko metara od granične policijske pasoške kontrole, pored karte za ulazak u avion, koja je dokaz da sam putnik, traži i pasoš ili ličnu kartu. To nisam doživela ni na jednom aerodromu na svetu. Razumem da mi pri ulasku u avion zajedno s kartom traže lični dokument. Ne razumem da to neko traži pre ulaska u red za prelazak granice. To bi bilo slično kao da vam na auto-putu, na naplatnoj rampi pre granice, traže lična dokumenta - smatra Mirjana.

MALEROZNA Zaboravila pasoš, pa nije poletela za Beč Nekoliko dana pre ovog incidenta na beogradskom aerodromu, Mirjana je imala još jednu neprijatnu situaciju na istom mestu, s tim što je tada krivica bila samo njena. Trebalo je da putuje za Beč, ali je zaboravila da ponese pasoš, pa joj je propao let. "Kad je došla do pasoške kontrole, počela je da pretura po tašni, ali nigde nije mogla da pronađe putnu ispravu. Onda je shvatila da je uopšte nije ni ponela. Bila je veoma besna i iznervirana, ali nije nikoga krivila jer je krivica bila isključivo njena", priča naš izvor.

