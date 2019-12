BILA SAM NEPRIVLAČNA DEVOJKA SA BUBULJICAMA! Mirjana Karanović danas ima 62 godine i izgleda FANTASTIČNO! Ovo je TAJNA!

Kada pogledate spisak filmova i serija u kojima je glumila Mirjana Karanović (62), shvatite da se među njima mogu napraviti različite kategorizacije, ali da ih sve objedinjuje kvalitet. A kako ih posmatra žena koja ih je igrala?

– Ima baš malo uloga na koje nisam ponosna. Možda dve-tri, i to ne zbog toga što sam ih ja loše odradila, nego jednostavno sve zajedno nije ispalo kako treba. A onda misliš: „Mogla sam ja da budem bolja“. Znate, ima toliko toga. Ja sam 40 godina profesionalna glumica, a pre toga sam šest godina bila amater i sve te uloge su mene na određeni način ispunjavale i menjale, i korigovale i navodile da tražim odgovore. Upoznavale su me sa nekim svetom o kojem ja nisam imala pojma i koji je bio negde duboko zakopan u meni, kao u nekoj prošlosti, poput genetskog nasleđa, duhovnog koda koji nosiš kroz istoriju svoje porodice i svog naroda. To je čitav život – rekla je glumica koju su kroz karijeru često pratili likovi običnih žena.

foto: Printscreen/YT

Ako je neko najbolje mogao da dočara žene iz naroda, a da pritom njihovu običnost pretvori u originalnost, to je bila Mirjana. Negde u analima jugoslovenskog filma ostale su zapisane pomenuta Petrija iz filma Srđana Karanovića, inspirisana Milenom Stefanović iz rudarskog naselja Ravna reka kod Ćurpije, Senija Sena Zolj i Natalija Dren iz ostvarenja Emira Kusturice „Otac na službenom putu“ i „Podzemlje“.

Kažu da je za glumce suvišno reći da su uverljivi, jer se to podrazumeva. Pa kada ste Miru gledali na filmskom platnu i malim ekranima, dobra gluma se podrazumevala. A bilo je u karijeri čuvene Beograđanke mnogo izazova.

Važno je reći „izvini“

Bilo je i mnogo emocija u njenim ulogama. „Žene koje je glumila Mira izgledale su tako realno“, pričala bi publika, a glumica se na profesionalnom putu sretala i sa ulogama od kojih zastaje knedla u grlu. Takva je uloga Mire Kušević iz filma Dane Budisavljević „Dnevnik Diane Budsavljević“, koji prikazuje podvig humanitarke austrijskog porekla koja je tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj Republici Hrvatskoj iz ustaških logora spasla 10.000 dece. Mira je u filmu, u vremenu najvećeg zla, na strani najveće dobrote. Podržala je borbu. Kako se u životu bori sa nepravdom i zlom?

– Stalno sebe posmatram. Svi imamo svoju tamnu stranu, samo što ste svesni toga, pa dozvolite da ta strana zavlada. Usmeravate je nekako i kontrolišete. Ako si pun neke negativne energije, onda odeš pa trčiš, odeš pa lupaš u neki bubanj (smeh), nađeš neki način da to istreseš. Možda se nekad i izdereš na nekoga ko to nije zaslužio. A važno je naučiti reći: „izvini”. Mi ovde nismo baš skloni da govorimo tu reč„izvini“ ili „pogrešio sam“, „pogrešila sam“. Bitno je reći to jer tog trenutka osetiš ogromno olakšanje – iskrena je Mira.

A saradnja sa Danom Budisavljević olakšala je glumački izazov.

– Radila sam sa mnogo reditelja i rediteljki na njihovim prvim filmovima. Meni je kao glumcu bilo veoma značajno to što sam od prvog trenutka imala saradnju sa rediteljkom koja je tačno znala šta hoće, koja je veoma dobro organizovala kako želi da snima i kako da scene funkcionišu – kaže i dodaje da joj je važno da, dok pravi presek uloga, kaže da je neke glumačke zadatke ponosna.

A ponosna je što je igrala Miru Kušević.

Prođu i bolovi i znoj i shvatite da je vredelo

Šta je ponos, šta je ljubav, šta je tuga, šta je život – tome nas je Mirjana naučila kao Dunja iz filma Gorana Markovića „Majstori, majstori“, Srce iz ostvarenja Božidara Bože Nikolića „Srce i njena deca“, Radmila iz dela Miroslava Lekića „Bolje od bekstva“, Jelena Katić iz Markovićevog „Sabirnog centra“, Radmila Švabić iz serije Gorana Gajića „Vratiće se rode“.

Od epizodnih do glavnih uloga, iz žanra u žanr, iz decenije u deceniju, od nagrade do nagrade, koje nikad nije jurila, ali su u njenim rukama završavale zasluženo… I tako do „Rekvijema za gospođu J“, drame Bojana Vuketića, prikazane i na Berlinskom filmskom festivalu.

„Mirjana je jedna od najboljih evropskih glumica“, poručio je tim povodom na konferenciji u Berlinu novinar iz Afrike. Bio je to dokaz da se dobra gluma daleko vidi i čuje, a glumačka zvezda je tada prokomentarisala možda i najznačajnije priznanje – prvo koju je dobila kao tinejdžerka.

– Bila sam neprivlačna devojka sa dosta bubuljica i masnom kosom i ta prva nagrada mi je bila dokaz da mogu da budem nešto o čemu sam sanjala, bila je to prava podrška za moje snove – seća se.

Bio je to vetar u leđa za maraton – koji Mirjana sada trči i u teretani i zbog kojeg je izgubila 14 kilograma!

– Nisam mogla da uradim jedan ženski sklek, a sada mogu da uradim 16 muških. I dalje se zadišem i mislim se: „Jao, što nisam ostala kod kuće da se izležavam. Ali neću da odustanem! Zapitate se samo imate li izbora u stvari i šta je alternativa, i onda tačno znate kojim putem da idete. A sve to prođe, ti bolovi, muke, znojenje, pa kada dođete kući, kažete: „Vredelo je“.

Priznaje Mirjana da je smršala i zbog zdravlja i zbog izgleda.

– Lepo je kada si zadovoljan svojim izgledom. Ne treba svi da budu isti. Ljudi su različito građeni i različito izgledaju, ali je važno da budete zadovoljni sobom. To je uslov da i ljudi oko tebe budu zadovoljni zato što je to energija koja se širi. Ako ste vi nesrećni i nezadovoljni, širite to na druge oko sebe. Ako se vi dobro osećate, ako vi imate lepo mišljenje o sebi, ako kažete da ste ponosni što dobro izgledate i dobro se hranite, ljudima oko vas će biti lakše i bolje – zaključuje naša glumica.

Rediteljka filma „Dobra žena“ i maestralna direktorka policije Zagorka Obradović iz „Ubica mog oca“ savladala je tako još jedan životni izazov. Četrdeset godina glume, čitav život.

Ne bavim se više profesurom

Mirjana je diplomirala na Fakultetu dramskih umetnosti u Beogradu, 1984. u klasi Milenka Maričića i godinama je radila kao profesor glume.

– Prestala sam da se bavim profesurom. Privatne škole uopšte ne pružaju dovoljno za novac koji uzimaju studentima. Dugo sam se borila, mislila da će biti bolje, ali je sve otišlo dođavola… Za umetnost je potrebno mnogo ulaganja i nije dobro kada kvantitet treba da određuje kvalitet – rekla nam je glumica.

