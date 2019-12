ČUDI ME DA JE I OVOLIKO IZDRŽALA Kuma o Lulinom životu nakon Batine smrti: Mnogi su joj okrenuli leđa, to ju je dotuklo

Moja kuma Lula umrla je od tuge za svojim Batom, kaže Radmila Živković. Poznata glumica priča da je Velimira udovica Bate Živojinovića, Julijana, mnogo patila posle njegove smrti 2016. godine i da više nije mogla da živi bez njega.

Lula je u petak uveče preminula u Beogradu, a njeni najbliži prijatelji veruju da su supružnici sada zajedno, na nekom lepšem mestu.

- Bata je bio Lulin život, kao i njihova deca i unuci. Bili su fantastično usklađen par, kako u ljubavi, tako i u radu. Strašno je patila, čudi me da je i ovoliko izdržala bez njega - započinje priču Radmila, ko ju je Lula venčala i krstila njenu ćerku Bojanu. Glumica otkriva kako je najveća ljubav legendarnog glumca pokušavala da preboli smrt čoveka sa kojim je bila u braku 56 godina.

- Lula je bila vesela osoba, koja je sve prihvatala sa sa osmehom. Tako je bilo i posle Batinog odlaska. Trudila se da deluje vedro i nasmejano, a samo ona zna kako se osećala. Do poslednjeg dana joj je bilo teško, nikome nije htela to da pokaže - objašnjava Radmila.

foto: Ana Paunković

Lula se, priča glumica, dosta razočarala u ljude posle Batinog odlaska.

- Nakon što je on preminuo, svi oni koji su do tada bili uz Lulu odjednom su nestali. Moja kuma je uvek bila lepak za pametnjakoviće, koji ti okrenu leđa čim kola krenu nizbrdo. Bilo je previše lažnih prijatelja oko nje. Naravno, to nije slučaj sa mnom i sa Lulom, mi smo se volele bez ikakve koristi - priča Živkovićeva.

Rada kaže da je danas malo ljubavi kao što je bila Lulina i Batina.

- Lula je bila junakinja, ona je Bati bila i žena i prijatelj i sekretarica i menadžer.. Bila je glava jedne pristojne porodice, sve je držala pod kontrolom. U isto vreme i snažna i krhka. Bata je to obožavao kod nje. Nema više takvih ljubavi, ali ako je za utehu, njih dvoje su opet sada zajedno - uverena je glumica.

S njom je saglasna i njena koleginica Gorica Popović, koja ne može da sakrije tugu zbog Lulinog odlaska. Lula je bila divna žena, a ona i bata imali su brak za primer. Otišla je za Batom, nije više mogla bez njega, jer su oni imali višegodišnju veliku ljubav i jaku vezu - kaže Gorica.

Batina Lula biće u četvrtak sahranjena na groblju u Koraćici.

foto: Nemanja Nikolić

Kurir.rs/Informer/Foto Aleksandar Jovanović

Kurir