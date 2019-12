LULA ŽIVOJINOVIĆ U POSLEDNJEM INTERVJUU PRIZNALA JE SA ČIME NIJE MOGLA DA SE POMIRI! Ovo ju je strašno bolelo!

Lula Živojinović u poslednjem razgovoru sa medijima istakla je da se sa gubitkom supruga najverovatnije nikada neće pomiriti.

To je bilo pred godišnjicu Batine smrti, a najžalije od svega bilo joj je to što njen sin Miljko nije mogao da poseti oca pre nego što su ga izgubili.

"Nikako ne mogu i verovatno nikada neću moći da se pomirim sa tim da nema mog Bate. Filmovi koje svakodnevno gledam mi podržavaju tu iluziju i često se osvrnem očekujući njegov blag glas i nežan dodir. Srećom, sada su mi ćerka i neki od unuka tu, pa vreme lakše prođe u svakodnevnim obavezama i razgovorima. Ali, prazninu koju je Bata ostavio svojim odlaskom ništa ne može da nadomesti. Verovatno, kao i svi oni koji su izgubili svoje najdraže, trudim se da živim dan za danom, bez nekog dalekog gledanja u budućnost", rekla je tada Lula.

"O tome smo puno pričali do sada, to je opšte poznata stvar i tu se ništa nije promenilo. Najveća želja mu je bila da se svi opet zajedno okupimo, da može opet da zagrli svog sina Miljka. To se, nažalost, nije desilo i jedan pošten i častan čovek je otišao sa neizrecivim bolom. Nečija osveta pobedila je humanost, u ovom slučaju zlo je pobedilo dobro. Bata to nije zaslužio", nastavila je ona o sinu i tome što nije mogao da vidi oca pre nego što je umro.

Podsetimo, Lula Živojinović, supruga pokojnog Bate Živojinovića, preminula je u petak posle kraće bolesti u Beogradu. Vest o njenoj smrti potvrđena je na zvaničnom Instagram nalogu njenog supruga, koji vodi porodica:

"Posle kratke i teške bolesti danas je preminula naša draga majka, sestra i baka Lula. Njena vedra duša, njena snaga i optimizam učinila nas je boljim ljudima. Sada nas negde gore sa svojim Batom pazi i čuva."

