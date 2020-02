MIRKA VASILJEVIĆ OTKRILA SVE DETALJE ŽIVOTA NA KIPRU! Sudarali smo se s prolaznicima... sve je NAOPAKO!

Glumica Mirka Vasiljević istakla je da joj je veoma interesantan život na Kipru, gde sa decom živi zbog obaveza partnera, fudbalera Vujadina Savića, prema klubu u kom igra. Kako je objasnila, tom životu rekla bi zbogom samo ukoliko bi njihovi naslednici to poželeli.

Inače, za proteklih deset godina ovaj par promenio je mnogo adresa u zavisnosti od toga za koji klub u tom trenutku igra Vujadin. Trenutno žive u Nikoziji, budući da on igra za APOEL.

"Na te naše selidbe gledam sa pozitivne strane, kao blagodet, a ne kao problem. Gledam ih kao priliku da steknemo nova iskustva. Preseliti se i nije toliko strašno, jer novi prostori vam daju novu energiju, mogućnost da nešto preuredite po vašem ukusu, a kad dođe na red vaša kuća, onda tačno znate šta volite, a šta ne volite, šta vam prija, a šta vam ne prija, jer ste imali priliku da probate da živite po tuđim kućama. Sve zemlje u kojima je Vujadin igrao bile su lepe i uređene zemlje gde si mogao da vidiš nešto iz te kulture. Na Kipru nam je novina to što je sve sa suprotne strane, od vožnje, preko volana u automobilu, do stepenica u tržnom centru. Prvo smo se sudarali sa prolaznicima koji hoće na jednu stranu, a mi idemo na drugu, a onda smo i to naučili. S druge strane, novi jezik, hrana... Na sat vremena od vas je planina sa snegom, ali i more. Zanimljivo je sve to", ispričala je Mirka, nakon što je decu ispratila na trening, te ugrabila malo vremena.

foto: Vladimir Šporčić

Evo kako naslednicima padaju selidbe zbog Vujadinovog posla.

#Deca se navikavaju na to da nije strašno seliti se, menjati sredinu, svugde možete da steknete nove prijatelje itd. Vujadin i ja smo svesni da kada vidimo da deci više ovakav život ne prija, da imamo više gubitaka nego dobitaka od tih selidba, znamo gde ćemo biti sve vreme, a to je Beograd. S druge strane, ako porodicu čvrsto držite, i ako decu vaspitavate tako da je dom tamo gde je porodica, uopšte ne treba da im bude bitno u kom su gradu ili državi", objašnjava Mirka.

Glumica kaže da joj nije naporno ni to što povremeno dolazi u Beograd zbog svojih poslovnih obaveza.

"Deca idu u školu ovde na Kipru, ali ukoliko Vujadin pređe u drugi klub, i mi ćemo se odavde seliti. Uspevam ovaj život ovde da uskladim i sa svojim poslom. Imam dogovor sa školom da kada nakratko idem u Beograd mogu da ih vodim sa sobom. Trudim se i da uključim druge ljude da brinu o deci kada ja ne mogu. Uskoro dolazim u Beograd na nekoliko dana, tada će moju decu pričuvati moji baba i deda, onda se ja vraćam, biću tu neko vreme, pa kad odem opet za Beograd, doći će moja mama da ih pričuva. Snalazimo se. Navikla sam da moj posao trpi otkad sam sa Vujadinom", iskrena je glumica, koja se opredelila da joj deca i porodica budu prioritet, a posao u drugom planu - sve u cilju da joj porodica bude na okupu.

Zvezda serije "Ljubav, navika, panika" kaže i da je zbog specifičnog načina života, a to je život na dve adrese, naučila da više ceni ljude do kojih joj je stalo, odnosno vreme koje provede sa njima.

"Dolazak u Beograd zbog posla mi je plus. Kada se zasitim ovoga ovde, onda odem u beogradsko ludilo. Onako, gastarbajterski, idem kod frizera da sredim kosu, idem kod zubara i ostalih doktora, viđam se s prijateljima... Tada mi i nije teško da idem s kafe na kafu, iz restorana u restoran kako bi se sa svima videla. Kroz ovaj život gde stalno menjamo adrese naučila sam više da cenim ljude."

Mirka Vasiljević, inače, uskoro dolazi u srpsku prestonicu zbog poslovnih obaveza, ali čim one prođu - eto nje nazad kod njene porodice na Kipru.

"Ja dolazim da radim, Vujadin nastavlja karijeru ovde. Imaće pauzu u maju, tada ćemo na neki odmor. Deca posle idu na raspust, tada neće biti škloskih obaveza, pa ću lakše moći sa njima da organizujem vreme", zaključila je razgovor Mirka.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Nemanja Nikolić

