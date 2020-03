MOĆNA PORUKA BIVŠE SRPSKE SNAJKE! Adrijana Lima potresena: Bitno je da u ovom teškom periodu NE IZGUBIMO NADU!

Manekenka Adrijana Lima, bivša žena Marka Jarića, oglasila se putem društvene mreže Instagram povodom novonastale situacije oko korone, koja ju je i te kako zabrinula.

"Svet je u ozbiljnoj krizi što se tiče zdravlja, pa onda i ekonomije... Tera te da shvatiš da smo brinuli o potpuno površnim stvarima, a zaboravljamo da je zdravlje najvažnije. Potrudimo se da ne izgubimo nadu u ovom teškom periodu... Zajedno ćemo prebroditi ovo i pobediti. Verujem u to", poručila je ona uz poslednju objavu, ispod koje je jedna njena obožavateljka iz Italije prokomentarisala:

"Budite svake sekunde sa onima koje volite. Ja sam Italijanka i svakog dana smo zatvoreni. Ne možemo da vidimo dečka, devojku, porodicu i prijatelje. I to će biti tako sve do (minimum) 3. aprila. Teško je jer ne izlazimo, ali je još gore u našim bolnicama... Molim vas, ne potcenjujte problem kao što smo mi to činili na početku ... Prevencija je ključ. Uzmite Kinu i Italiju za primere i nemojte pravite iste greške. Pričam svim srcem."

Ovaj komentar lepoticu je veoma potresao, pa joj je odgovorila emotikonima srca i poručila:

"Šaljem ljubav i snagu za tebe, tvoje prijatelje i porodicu. Zapamtite da niste sami."

