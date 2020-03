GLUMAC NA DORĆOLU IMA SOBU I ZA KORNJAČU! A evo šta će kad postane tata: Stevan Piale više ne zna GDE BIJE!

Stevan Piale i njegova supruga Una za nekoliko meseci postaće roditelji, a do tada društvo im prave dve mačke i jedna kornjača, koja u njihovom domu na Dorćolu ima svoju sobu. Međutim, zbog prinove par planira da preuredi čitav životni prostor, a ta kornjačina soba postaće - dečija.

"U poslednje vreme najčešće provodimo vreme tako što prolazimo tekst za moju seriju (seriju u kojoj glumi), mada trenutno imam toliko obaveza da ni nisam mnogo kod kuće i Una ume da se požali zbog toga", objasnio je on, koji će tata postati krajem jula.

"Planirano je da preuredimo jednu sobu da bude dečija, ali stvarno ne znam kako ćemo stići s obzirom na to da Stevan završava snimanje u junu, baš kad je i meni termin za porođaj", pomalo zabrinuto rekla je Una, dok se Stevan duhovito nadovezuje:

"Ta soba nam je sada za kornjaču. Gore imamo spavaću sobu koju skoro i da ne koristimo, već je magacin. Dnevna soba nam je sve, pa i spavaća, tako da toliko smo bogati da imamo sobu za kornjaču. A kad ćemo stići da je preuredimo u dečju sobu, e pa to sad čekamo kornjaču da odluči. To je sad proces, mora ona sama da se iseli, ne možemo odmah da je izbacimo."

Inače, mladom bračnom paru ljubimci unose harmoniju u porodični dom.

"Baš smo se pitali pre neki dan kako žive ljudi koji nemaju mačke u kući. Oni sigurno mnogo brže obavljaju stvari po kući. Jer šta god da krenem da uradim, moram da stanem na pola da se izmazim sa mačkama. Onda se opet vratim poslu", rekla je kroz osmeh Una koja može da se pohvali zavidnim kulinarskim umećem.

S druge strane, Stevan je iskren po pitanju vremena u kuhinji.

"Naravno da znam da kuvam, to sve što Una zna je zapravo naučila od mene. Šalim se, naravno. Nisam do skoro znao ništa da napravim pošto sam odrastao sa majkom i bakom i onda nisam imao potrebe da naučim. Ovde sam naučio jer imam želju, iako retko imam vremena. Spremam neku dobru pastu, iako će Una reći da je to samo beli luk", objašnjava glumac dok njegova supruga dobacuje da ta pasta stvarno sadrži samo beli luk i peršun, a on šaljivo nastavlja:

"Ali, naravno, ja tu stavim ljubav. Eto, recimo, pravim američku pitu na kojoj je ona zasnovala blog."

"To je stvarno istina, napravio ju je jednom prilikom i stvarno je bila ludilo. Tad sam bila u fazonu, okej moram da je napravim i bila sam presrećna kad sam uspela i tako sam krenula sa blogom", iskreno otkriva Una, dok Stevan koristi svoj trenutak slave:

"Tako da sam je uveo u taj kulinarski biznis, sasvim opušteno."

U stanu posebno mesto zauzima veliki televizor, koji je bio jedna od prvih investicija kada su se useljavali u novi dom.

"Dok smo spremali stan, prvo smo montirali televizor, jer šta da radimo u praznom stanu nego da gledamo u njega. Tako da mi je omiljeni kutak sofa koja gleda na njega. Često gledam sebe na TV. Dosta sam samokritičan i zato često tu zaspim nervozan i ljut."

Na frižideru pišu pesme jedno drugom:

"Trenutno je okačena samo jedna pesma, a Una čuva dosta pesmica koje pišemo jedno drugom. Međutim, nismo ih nikada sve izložili jer to bi onda bila izložba u tri toma. Tako smo se svojevremeno obraćali jedno drugom, sad malo manje jer nemamo vremena, ali ova pesma je jedna od specijalnih. Svakog 26. u mesecu nam je kao fora da slavimo mesečnicu veze i pošto se Una uvek seti pre mene, ja je psujem i onda joj obično na to napišem pesmu da se izvinim", otkrio je Piale.

