BIKOVIĆ UPECAO OMILJENOG GLUMCA, PA BRŽE-BOLJE NAPRAVIO SLEFI! A on mu jedva prišao: Evo šta je rekla MAJKA! (FOTO)

Miloš Biković oduševio je sve na društvenoj mreži Instagram kada je objavio selfi sa četvorogodišnjim Mićkom, sinom njegove koleginice glumice Nade Macanković.

"Moj omiljeni glumac i onaj Miloš Biković..." potpisao je fotografiju on, pa pokrenuo lavinu komentara.

Dečak, inače, u "Južnom vetru" igra njegovog sina Luku, a kako je Nada svojevremeno otkrila - to umalo i da se ne desi.

"Zvali su i pitali da li bi došao na probu. On, prvo, nije hteo da ide da glumi, rekao je: 'Neću', da bi zatim moj muž odlučio da ga nećemo terati na to i da javim ljudima da Mićko ne želi. Međutim, kada sam uzela telefon, on je skočio i rekao: 'Mama, hoću, hoću.' Na kraju je ipak pristao i super se snašao", ispričala je ona jednom prilikom.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, M.G/Foto: Dragana Udovičić

Kurir