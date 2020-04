EVO GDE JE I ŠTA RADI ŠARMANTNA ELENA PAPARIZU! Odnela je pobedu na Evroviziji pre 15 GODINA, a onda se sve PROMENILO!

Malo je onih koji ne znaju za vreli nastup Elene Paparizu na Evroviziji 2005. godine, kada je izvodila čuvenu "My number one", koja se i danas ponegde čuje. Posle toga, međutim, uprkos velikom trudu šarmantna mršavica nije uspela da se probije na svetsku scenu, ali se u njenom životu svašta promenilo.

Petnaest godina od Evrovizije na kojoj je učestvovala, Elena uživa u braku sa muzičarom Andreasom Kapsalisom. Izgleda malo ozbiljnije nego pre, a mnogi komentarišu i to da se vidno ugojila od svog trijumfa sa "My number one". Ona i dalje peva u Grčkoj, a bila je angažovana i u jednoj sezoni tamošnjeg "Vojsa" kao članica žirija.

