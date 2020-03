MERILE SMO KOJA JE NAJVIŠE RAZOČARANA! Oglasile se devojke iz grupe Hurricane: Ovo niko nije ZNAO!

Ivana Nikolić, Sanja Vučić i Ksenija Knežević, članice grupe Hurricane koja je trebalo da predstavlja Srbiju na Evroviziji, sumirale su utiske i različite emocije koje su iskusile u samo nekoliko dana - od pobede na Beoviziji do otkazivanja ovogodišnjeg takmičenja.

"Naravo da smo se razočarale jer smo vredno radile, trudile se i na kraju da se to ne odigra. Naravno to je sve u rok službe. I ne treba da se održi manifestacija gde će biti dosta ljudi. Bile smo pripremljene na tu situaciju. U glavi smo bile spremne: 'Ma daj nema šanse da se to desi kakav haos se dešava, baš ćemo mi sada da idemo i da se veselimo', razmišljale smo. Rekli su da je pomeraju za sledeću godinu i da izvođači mogu da ostanu isti ukoliko Javni servis odluči da ćemo biti mi ili neko drugi. Naravno, nema ljutiš i ako ne bude, to je odluka RTS-a, ne možemo da utičemo, možemo samo da se nadamo. Jako bismo volele. To je jedinstvena prilika, meni drugi put, svoju zemlju na tako renomiranom takmičenju da predstavljam. U principu tužne smo, ali i ujedno smo svesne sitaucije", kaže Sanja, a Ksenija dodaje:

"Žao mi je što je došlo do otkazivanja takmičenja, ali to su mere prevencije i odluka nadležnih organa. Mi smo se spremale kao da se ništa ne dešava, ali smo morale da stopiramo sve pripreme kad je proglašeno vanredno stanje i već ubrzo nakon toga saznale zvanično da je Evrovizija otkazana."

Postoji verzija priče da iako budu otišle na Evroviziju sledeće godine, moraće da urade novu pesmu.

"Mora da bude nova. Pričam napamet, ali mislim da može da bude starija od šeset meseci, tako da će ići nova. U slučaju da budemo išle, uradićemo pesmu koja će biti barabar sa ovom, biće energična i nešto što predstavlja nas kao grupu", ističe Sanja, a Ksenija dopunjava:

"Mi još nemamo zvanične informacije u vezi s tim, ali naravno, volela bih. U tom slučaju energija će biti još jača i, kao i uvek, daću svoj maksimum."

Za razliku od njih dve koje su već bile na Evrosongu, Ivani bi ovo bilo prvi put pa je i trema bila prisutna.

"Pozitivne treme uvek ima pomalo, što smatram da je potpuno normalno i prirodno. Žao mi je što je došlo do otkazivanja, ali razumem, jer je situacija veoma ozbiljna, kako u svetu tako i u našoj državi", kaže Ivana kojoj je pesma Evrope bila san:

"Verujem da je za svakog pevača, koji dobije mogućnost da učestvuje na ovakvom jednom velikom takmičenju i predstavlja svoju državu na njemu, to velika čast i veliki uspeh u karijeri pa tako i meni."

"Merile smo koja je najviše razočarana. Ivana ne zna kakav je osećaj i koliko je tamo super, kul i zabavno, ona ne zna šta prepušta. Pa onda u principu možda i nije toliko razočarana koliko mi koje znamo šta propuštamo", kaže Sanja, a na konstataciju da je korona oduvala "Uraganke", kroz smeh kaže: 'Ipak nas je oduvala... ipak je nešto taj koronavirus."

Ovaj trio kaže da su najtužniji njihovi fanovi, ali da ipak moraju da shvate.

"Posebno su tužni naši fanovi i deca koji su bili jako uzbuđena zbog nas više nego mi same. Saosećamo sa njima, oni sa nama", ističe Sanja.

Iako sve tri imaju jače polovine, gde god da se pojave, atraktivnošću privlače pažnju.

"Ljudi prvo kada nas vide odmah primete to da smo žene i kao grupa izgledamo aktraktivno. Više bih volela, a nadam se da je većinski tako, da nas posmatraju kao pevačice koje ne igraju na izgled već na kvalitet i talent. Mislim da je pride to što lepo izgledamo", iskrena je Vučićeva koja tvrdi da su sve tri frontmeni grupe.

"Ranije sam bila u bendu, ne u grupi kao sada. Svi smo frontmeni, ne postoji jedna osoba. Nas tri se dopunjujemo, ne takmičimo se i ne gledamo koja šta bolje radi. Sujetu smo sveli na minimum. Ko kaže da nije sujetan, laže."

Članice grupe, inače, poštuju policijski čas i pravila izolacije.

"Nisam znala koliko može kući da mi bude zabavno. Opustila sam se. Gledam seriju. Juče sam do šest ujutro gledala jednu seriju u dahu. Sviram gitaru, napisala sam pesmicu, čitam stripove, treniram. Svašta može da se radi kod kuće", kaže Sanja, sa čim se slaže i Ksenija.

"Okrenula sam se svojoj kreativnoj strani tako da pomalo crtam, vežbam klavir i pevanje, a uz to i čitam knjige, pomalo i kuvam, treniram. Mislim da treba da budemo odgovorni i prema sebi i prema drugima i da poštujemo savete i pravila nadležnih organa", poručuje Kneževićeva što je savet i Ivane:

"Trudim se da radim na sebi jer sad imam dosta vremena za to, tako da vežbam pevanje, engleski i čitam knjige."

foto: Ana Paunković

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Damir Dervišagić

Kurir