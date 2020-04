OGLASIO SE POSLE REAKCIJE DRAGANINOG DEČKA NA LJUBAVNE SCENE SA NJIM: Luka Raco progovorio o odnosu s glumicom!

Luka Raco je dugo delio kadar sa Draganom Mićalović u "Sinđelićima", a onda se glumica priključila i ekipi "Igre sudbine". Kada je objasnila kako njen dečko reaguje na ljubavne scene sa njim, Raco je i sam progovorio o lepom odnosu koji neguje sa Mićalovićevom.

Uvek raspoložen, nasmejan i pun pozitivnog duha, Luka Raco je osvojio pripadnice nežnijeg pola, a gde god da se pojavi, opkoljen je devojkama koje žele da budu u društvu ovog šarmantnog dečka sa Dorćola. Iako važi nepisano pravilo da muškarci ne pokazuju svoja osećanja jer tako stvaraju odbrambeni mehanizam, Raco smatra da to nije dobro, pa s ponosom ističe da zna da pusti suzu ako za tim ima potrebe.

- Muške suze okej! Naravno da jesu, zašto ne bi bile - kaže Luka, a na pitanje da li emocije pokazuje ili ih vešto krije, odgovara:

- Pokazujem. Ne znam da krijem. Neko kaže da je to problem, neko vrlina. Videćemo kako će biti kroz život. Zasad nije bio problem.

- Divna Dragana. Oduševio sam se kada sam čuo da će ona igrati u projektu. Predivno je što ponovo imam tu čast da delim s njom kadar i zadovoljstvo je biti na setu sa njom - kaže Raco, dok je Dragana nedavno na pitanje kako njen dečko reaguje na ljubavne scene sa Lukom rekla da od njega dobija poverenje i poštovanje.

Raco važi za vrlo odmerenog, kulturnog i staloženog dečka, no u vremenu u kojem živimo većina ne bira sredstva da dođe do svog cilja, postavilo smo pitanje Luki da li je onda dobro biti takav kakav jeste.

- Uvek je dobro biti kakav jesi. Ako nisi, to je foliranje i ne ispadne iskreno. Ljudi će to shvatiti, primetiti. Važno je biti dosledan sebi i svojim stavovima - ističe on.

Kako seriju uglavnom gleda srednja i starija populacija, nameće se pitanje da li mu bake na ulici, supermarketu, prilaze i kažu s kojom mu je od dve devojke iz serije koje su u njegovom neposrednom okruženju bolje da započne ljubavni život.

- Ljudi generalno vole da iskomentarišu koga više vole u seriji, da te pitaju šta će se desiti, ili da ti daju savet koga da voliš u seriji. Sve je to simpatično jer pokazuje da sve ono što radimo, radimo na dobar način i to ljudi prihvataju. Hvala svim ljudima koji nas prate - naglašava on.

Na pitanje kako provodi vreme u izolaciji, Raco odgovara:

- Kod kuće. Moja sreća je da imam dvorište, pa često provodim vreme i tamo. Treniram, pročitam neku dobru knjigu, odgledam serije, filmove. Čujem se sa društvom preko video-poziva. Navikavamo se na trenutnu situacija. Čuvajte se.

