VOJAŽ SE OGLASIO POVODOM SPORNOG SNIMKA DEVOJKE BRESKVICE! Rešio da zove advokate: Eto u kakvom društvu ŽIVIMO!

Mihajlo Veruović, poznatiji kao Vojaž, oglasio se povodom intimnog snimka koji kruži internetom a na kom je navodno njegova devojka Anđela Ignjatović, poznatija kao Breskvica. Ona je jednom prilikom istakla kako na snimku nije ona, a on je, zgrožen čitavom situacijom, rešio da se konsultuje s advokatima te potraži pravnu odgovornost za one koji su omogućili da se ovakav sadržaj neometano deli. "Bljuvotina koja je objavljena je posledica društva u kome živimo. Ovog puta žrtve uvreda bili smo mi, ali verujem da postoje stotine drugih ljudi koji su žrtve raznih kleveta i pretnji, koje se slobodno šire društvenim mrežama", rekao je on.

"Konsultovaćemo se sa advokatima i tražiti pravnu odgovornost za one koji su omogućili da se ovakav sadržaj neometano deli internet prostorom za koji su odgovorni", dodao je Vojaž.

Kurir.rs, M.G/Blic/Foto: Instagram screenshot

