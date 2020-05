LJUDI SU ŽELJNI UTEHE I UMETNOSTI! Šerbedžija otvorio dušu, pa se prisetio vremena kad su ga ONI SIGURNO VOLELI!

Poput brojnih drugih javnih ličnosti, Rade Šerbedžija takođe je iskoristio vreme u izolaciji da se putem društvenih mreža malo približi svojoj publici. Generalno zadovoljan rezultatima progovorio je o svom iskustvu, pa istakao da se odavno pomirio sa time da čoveka koji se bavi umetnošću ne mogu baš svi da vole.

"Dirljivo je čitati njihove komentare inspirisane vrhunskom poezijom koju im govorim skoro svako veče. Toliko nostalgije i neke mudrosti i tuge... Ali i sreće jer su željni utehe i umetnosti", pričao je Rade.

"Moglo bi se pričati o tome koliko me vole ili ne vole ljudi s kojima na ovim našim prostorima živim. Odavno sam se pomirio s činjenicom da se čovek, a naročito onaj koji se bavi umetnošću, ne može baš svima svideti. I da, ako si dosledan nekoj svojoj moralnoj vertikali, to ima svoju visoku cenu. Bilo je vreme kada sam, sredinom sedamdesetih, bio zaista jako popularan, to znači i voljen", dodao je on.

