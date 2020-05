BIO JE RAME UZ RAME SA DŽOLIJEVOM, BROSNANOM I PITOM! A ostaje ovde - tu mu je BAZA: Ovo radim samo da bismo PREŽIVELI!

Miloš Timotijević svojevremeno se igrao uz Pirsa Brosnana, dok je sa Andželinom Džoli sarađivao "U zemlji krvi i meda". Na tom ostvarenju, inače, upoznao je holivudskog zavodnika Breda Pita sa kojim se fotografisao, a nedavno je na društvenoj mreži Instagram podelio i fotografiju sa njim, prisećajući se upravo tih dana.

"To je podsećanje na trenutke koje smo proveli družeći se i mogu da naglasim da je Bred jedan veliki čovek, a i vrhunski glumac. Slučajno sam našao u nekom svom folderu fotografiju i rekao sebi: 'Zašto je ne bih objavio', jer sam se setio tih dana druženja sa njim", rekao je Miloš, otkrivši kakva su bila to druženja:

"Divna. Prirodna. Sedite sa njim kao i sa bilo kojim drugim čovekom. Fino vaspitan, normalan, elokventan čovek. Svašta nešto. Bilo je baš lepo setiti se tih trenutaka."

Nedavno se završilo emitovanje "Južnog vetra", gde jednu od uloga tumači i Timotijević, ali je sa druge strane počelo repriziranje "Bese" gde tumači lik Petrita Kocija. On kaže da je uvek ponosan na posao koji uradi, pa se sa nostalgijom seća rada na ovom projektu, gde je u planu i nastavak snimanja.

"Sve što uradim u suštinu ja sam ponosan. Prvo što ste dobili ulogu. A onda postoji odgovornost zbog svih onih ljudi koji nisu dobili tu ulogu da odigrate najbolje što možete. Jako sam zadovoljan kako je ta serija ispala. Nadam se da će biti druge sezone. Korona nas je omela", kaže Timotijević i priznaje da je pandemija uticala na rad glumaca, ali i na finansijska sredstva.

"Dosta je uticala. Mi planiramo naše poslove u toku cele godine. Ja već sada planiram jesen i zimu. Sve je sada pomereno. Ne znamo šta će se desiti. Nadamo se da će nešto u junu početi sa snimanjima. Vidim da je Šotra počeo da radi. Filmski centar Srbije je izbacio kako da se sigurno snima. Svima nam je teško. Činjenica je da pogotovu nama koji smo honorarci sve je stalo. Nikakvih prihoda nemamo, ni od pozorišta ni od snimanja. Baš je teško", iskren je glumac.

Na pitanje da li će ovo glumcima biti nauk da možda malo više štede, odgovara:

"Kako mislite da se štedi? Gde može u Srbiji toliko da se zaradi da bi se uštedelo? Kada nema snimanja igram u pozorištu da bismo mogli da preživimo. Pozorište je taj lepak koji vezuju celu priču. Kada nema snimanja, tu je pozorište, a sada nema ni snimanja ni pozorišta. Tako da smo sada na tankom ledu."

Iako se mnoge njegove kolege otišle da sreću u poslu okušaju i van granica Srbije, preselivši se u inostranstvo, Timotijević nema takvih ambicija.

"Naš posao je takav da sam ja spreman da igram i ovde i u Australiji, na kineskom, američkom, ruskom. Samo je stvar potrebe i potražnje. Ali da odem tamo da probam, to nikada nisam želeo. Ovde je moja baza. Do Australije se može doći za 24 sata", zaključio je on.

Kurir.rs, M.G/Blic

