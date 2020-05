TIMOTIJEVIĆ PRIZNAO ŠTA JE UKRAO OD MORGANA FRIMANA! A evo zašto mu je Bred Pit STVARNO ostao u sećanju! (VIDEO)

Miloš Timotijević svojevremeno je bio u prilici da upozna brojne face Holivuda, kao i da sarađuje sa njima. O tome je rado progovorio gostujući u jednoj emisiji, malo nakon što je na Instagramu objavio selfi sa Bredom Pitom.

"Moja uloga je bila mizerna na tom filmu", progovorio je on o saradnji s Pitom, pa iznenadio voditeljku Jutra.

"Kako je čudno kada to kaže neki glumac", prokomentarisala je ona.

"Posle smo bili u Los Anđelesu zajedno i tamo sam upoznao i neke druge slavne glumce kao na primer: Morgana Frimana, Toma Henksa, Kolina Farela, Brajana Kitona. Ali u sećanju mi je ostao Bred Pit jer je on toliko skroman da nisam mogao da vrujem. Kad smo imali premijeru filma u Njujorku, on je došao u svom najgorem odelu, nije on neki rasipnik, sećam se da je nosio neki 'Blekberi' telefon sa puknutim ekranom", ispričao je on.

foto: Printscreen Jutro

"A od Morgana Frimana, da li ste nešto ukrali?" zanimalo je Jovanu.

"Pa od njega sam ukrao posvećenost poslu, on je čovek iz Mizurija, jako skroman, uvek nosi kačkete, ne voli novinare, ne voli tabloide. Bio sam skroz iznenađen načinom na koji se ponaša, ali to je donekle bilo i za očekivati jer su velike zvezde uvek takve", iskren je bio on.

Kurir.rs, M.G/Foto: Printscreen Jutro

Kurir