MOJI SU IZ BIVŠE JUGE! ROĐEN SAM U NJUJORKU, ALI ODGAJAN KAO SRBIN! Holivudska faca ponosna na svoje korene!

Filmski producent Gordon Bijelonić rođen je i odrastao u Njujorku, ali njegovi roditelji su, kako i sam kaže - iz bivše Juge. Oggajan kao Srbin, ponosan je na svoje korene, a iza sebe ima zavidnu producentsku karijeru u Holivudu. Takođe, blizak je prijatelj sa Vinom Dizelom i Morganom Frimenom i ne krije da mu je neostvarena želja da snimi film vezan za našu zemlju.

Karijeru je počeo 1997. godine sa Dizelom, a radio je filmove "Strays", "Franky goes to Holywood", "The fast and the furious"... Nedavno je uradio dokumentarac o Panamskom kanalu, zbog kog je dobio priznanje panamskog predsednika, a trenutno priprema seriju koja je vezana za srpsko područje.

"U glavi imam nekoliko projekata vezanih za Srbiju, ali i dalje vršim selekciju. Pričam o filmu o Nikoli Tesli sad već sigurno više od 20 godina i moram to da uradim. To je za mene jako bitan projekat koji ću na kraju sigurno i realizovati. Voleo bih da mi taj film pruži priznanja u Srbiji, kakva sam dobio od Panamaca za dokumentarac o Panama kanalu. Želim da svi vide koliko je brilijantan čovek bio Tesla i kakve je sve neverovatne stvari uradio za Srbiju i svet. Takođe žarko želim da napravim film o operaciji 'Vazdušni most', najvećoj misiji spasavanja tokom Drugog svetskog rata u Jugoslaviji, to je fascinantna priča za mene", objašnjava Gordon i dodaje da uveliko sprema seriju o srpskim "Pink Panterima":

"Nedavno sam otkupio prava od 'Njujork tajmsa' za TV seriju o 'Pink Panterima'. Moja želja je da napravim od toga globalnu seriju i ne želim da predstavljam Srbe u negativnom kontekstu. To je prilika da se čuju obe strane priče. Ono što je za mene najfascinantnije u toj priči jeste odrastanje tih ljudi koji su kasnije odlučili da postanu 'Pink Panteri'. Dok je NATO bacao bombe na Srbiju, ljudi nisu imali novca da kupe hleb i mleko, a oni su se snalazili da prehrane svoje porodice. Moja želja nije da opravdam ili glorifikujem to, već da probudim razumevanje kod drugih za ljude u Srbiji koji su prošli kroz to sve. Za mene je to neverovatna priča. Sarađujem i sa određenim izvorima iz Srbije koji mi pomažu oko ovog projekta. Voleo bih da bude što autentičnije i da se njihov glas čuje."

Protekle godine producirao je jedan od svojih najvećih filmskih projekata o istoriji i značaju čuvenog Panamskog kanala, koji mu je doneo i veliko prijateljstvo sa holivudskim glumcem Morganom Frimenom.

"Imao sam sjajnu priliku da radim sa legendarnim Morganom Frimenom, čovekom božjeg glasa. Blagosloven sam što je baš on pristao da bude narator mog filma o Panama kanalu. Zbog tog filma sam dobio posebna priznanja u američkoj ambasadi za moj filantropski rad i istraživanje. Morgan je bio toliko ljubazan da je prisustvovao svečanosti u moju čast i pravio mi društvo. Takođe narednog dana predsednik Paname me je pozvao u njegovu palatu da bi mi zahvalio i odao priznanje za posao koji sam uradio za njegovu zemlju, moj film je nazvao nacionalnim blagom. Poveo sam Morgana sa mnom i to je bio jedan od najvažnijih trenutaka u mom životu na koji sam jako ponosan. Nisam mogao biti srećniji jer mi je jedan predsednik odao priznanje za rad koji je za njih od nacionalnog interesa. Voleo bih da nešto tako uradim i za Srbiju jednog dana, to bi bio moje ostvarenje sna", navodi Bijelonić i otkriva da mu je Frimen postao blizak prijatelj, dok Vina Dizela više ne viđa često iako je ranijih godina često spavao kod njega na kauču:

"Vina ne viđam više često kao ranije, on je ipak sada otac četvoro dece i ima puno obaveza. Morgan je postao moj jako dobar prijatelj, to što je uradio za mene i podržao moj projekat u Panami mu nikada neću zaboraviti."

Ove godine Gordon je planirao da počne sa snimanjem horor filma "Tension", koji je stopiran zbog virusa korona.

"Trebalo je da počnemo sa snimanjem ovog maja, ali nas je korona u svemu sprečila. Radili smo kastinge za glumce početkom marta, pred neposredno zatvaranje svega u Americi zbog Covid-19. Tada smo uloge ponudili Zeku Efronu i Emi Roberts, ali je to sve pod znakom pitanja i trenutno nemamo spisak glumaca koji će igrati u filmu. Prosto ne znamo ni da li ćemo imati priliku da snimamo film, iako je produkcijski i finansijski obezbeđen i spreman za realizovanje. Čekamo odgovor Holivuda na celu situaciju i pravila pod kojim bi moglo da se nastavi snimanje", kaže producent i dodaje zbog čega se odlučio da producira baš horor film:

"Projekt se zasniva na jednom čuvenom pozorišnom komadu koji sam osmislio sa Darenom Basmanom. On je jedan od najpoznatijih režisera horor filmova u Holivudu, napisao je scenario i radio na čuvenim filmovima 'Saw' i njegovim nastavcima. Odlučio sam da snimim 'Tension' jer je to inače naš pozorišni komad koji je postao kultni u Americi, čije su predstave svake večeri rasprodate u Los Anđelesu."

Gordon ističe da su u filmskoj industriji trenutno ogromni novčani gubici zbog virusa korona, kao i da sve u Americi trenutno stoji.

"Filmska produkcija u potpunosti stoji. Trenutno nema nikakvih snimanja, a Holivud traži načine da ponovo počnemo sa radom. Traži se način na koji bi moglo da se obavlja snimanje, a da svi radnici budu zaštićeni. Za to vreme svi su dali sebi oduška, odmaraju se i rade na nekim privatnim stvarima, čekajući da vide kako će ti bezbednosni protokoli izgledati. Vreme snimanja će zasigurno biti duže, sa mnogo manje uključenih radnika. Samim tim troškovi za produkciju će sigurno porasti", ističe producent i nastavlja:

"Ovo stanje je rezultiralo ogromnim gubicima u filmskoj industriji. Filmska industrija godišnje u Americi zarađuje oko 12 milijardi dolara, a globalna zarada recimo u 2019. godini je bila 42,5 miljardi dolara. Ta zarada je na nuli trenutno od marta, uključujući sve ljude koji rade na filmu i u ovoj industiji iznosi i do 100 milijardi dolara gubitka."

Vreme tokom pandemije Gordon koristi za obilaženje prirode u okolini Los Anđelesa.

"Uglavnom sam kod kuće, gde se odmaram i vežbam. Takođe vozim bicikl sa prijateljima, a vikendima napustim Los Anđeles i obilazim prirodu, uživam u planinarenju", otkriva Gordon, koji ne krije da je ponosan na svoje srpske korene:

"Rođen sam i odrastao u Njujorku, ali su moji roditelji iz bivše Juge. Ovde sam odgajan kao Srbin, nastavili smo da pričamo srpski u kući i ostali verni našim korenima i kulturi. Često volim da dođem u Srbiju, bio sam u Beogradu možda tri puta prošle godine. On je jedan od mojih omiljenih gradova na svetu."

Bijelonić ističe da mu je posebno drago što sve više holivudskih produkcija dolazi u Srbiju radi snimanja.

"Primetio sam da sve ih sve više snima u Srbiji i nadam se da će se taj trend nastaviti. Srbija je magično mesto - ljudi su posebno ponosni na kulturu, lokacije su prelepe, a filmski radnici su jedni od najboljih i najprofesionalnijih na svetu", kaže poznati producent i ističe da se uvek posebno obraduje kad sretne nekoga sa našeg područja:

"Uvek toplo pozdravim svakog Srbina koga sretnem, nevažno gde se nalazim. Divne priče i divna istorija potiču iz Srbije i postoje sjajni glumci koje ću i sam angažovati za svoj projekat kada vreme dođe za to."

