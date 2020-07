BIKOVIĆA KOMŠIJE OSTAVILE BEZ TEKSTA! Okupili se pa uradili OVO na njegovoj zemlji: Glumac nije mogao čudu da se NAČUDI!

Miloš Biković već neko vreme boravi na nepoznatoj lokaciji na novom imanju, koje se po njegovim rečima nalazi na par sati vožnje od Beograda. Tamo je otišao sa željom da sredi zemlju, ali i da se malo osami, međutim kako prenose domaći mediji - nije uspeo da prođe neopaženo barem kad je komšiluk u pitanju.

"Ovde celo selo zna da sam došao pošto su u toku građevinski radovi. Onda su svi krenuli da dolaze i bilo je njih koji su želeli da se slikaju, ja sam odmah pomislio jao vidi ovaj sindrom igra mečka. Međutim, onda su drugi dan došli da mi pomognu i ja sam mislio okej biće im zanimljivo dan-dva. Međutim, evo, tako dođu komšije i njihova deca, momci od 15 i 11 godina i rade sa mnom po ceo dan. Pre neki dan sam došao kasnije, oni su od 11 ujutru prebacivali neki crep do 15 časova. Jedan tako potpuno neočekivan sled. Onda kad vidim da oni nisu taj dan, recimo, sedeli na telefonima i društvenim mrežama, bude ti lepo i drago da ima takve dece", ispričao je on.

Sa druge strane, Biković je oduvek isticao koliko je blizak sa bratom Mihailom, koji se zamonašio kada je on bio dete, a sada je priznao da mu se nije preterano svidela tematika serije i filma "Južni vetar", gde Miloš igra glavnu ulogu.

"Moj brat nema jednoznačan odnos prema 'Južnom vetru', njemu to ne prija, on to ne voli i smatra da to nije slika Srbije. Tu se slažem jer je to je slika jednog od slojeva Srbije koje smo mi patentirali u tom žanru. A mama kaže dobra, jaka serija. Sviđa joj se što je emotivno", objasnio je glumac.

