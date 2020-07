SA KANAREVOG BRDA NA IMANJE NADOMAK VALJEVA! Biković staru kuću rušio MACOLOM, a evo kako je rešio problem sa ZMIJAMA!

Miloš Biković nedavno je otvorio kapiju svog imanja koje je pazario u okolini Valjeva. Dvoprište je tamo mesecima sređivao, kao i kuću, dok je jednu celu srušio da se ona ne bi srušila sama.

"Ovde je bila kuća koju sam rušio macolom. Stara zemljana kuća koju sam hteo da sačuvam baš zato što je stara zemljana, ali nije joj bilo pomoći, bolje da je ja srušim, nego da se ona sruši", pokazivao je u "Kao sav normalan svet" Biković, pa zatim i objasnio kako je kao dečko sa Kanarevog brda došao baš u ove predele.

"Blizu je Beogradu, a relativno je blizu manastir mog brata i tu su prijatelji njegovi koje poznajem i koji su saznali da se prodaje kuća i ja sam shvatio da mogu da budem tu za manje od sat vremena i bila je dobra ponuda", objasnio je on, koji ipak, iako je blizu, brata koji se zamonašio ne viđa tako često.

"Zapravo, češće se viđamo kod njega u manastiru ili u Beogradu, ovde smo se videli jednom."

"Ima na imanju svašta da se radi, ova je kuća od cigle, tu je stari nameštaj želim da sačuvam... ovu ružu smo bagerom prebacili da je ne uništimo. Dole je voćnjak, ispod bagrenjak i magaza... moja magaza", ističe glumac.

Na imanju se nalaze jabuke i višnje.

"Jao, višnju je nešto napalo, ne znam šta, imam i šljive stare sorte, ovde je bila bara i to je bio zmijarnik, nije moglo da se prođe, a pre neki dan pa smo pokosili", priča on, pa nastavlja: "Bilo je strašno, bilo je zmija koliko hoćeš. Kada sam došao tri ih je bilo po danu, i to poskoci, sad ih nema, posuli smo hlor da ih oteramo, nije baš najzdravije, ali morali smo..."

Kurir.rs, M.G/Foto: Dragana Udovičić

Kurir