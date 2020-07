ISPLIVALI ŠOK-DETALJI IZ DNEVNIKA POKOJNOG MAJKLA DŽEKSONA! Pevač je strahovao da će ga ubiti zbog OVOGA?!

Majkl Džekson svojevremeno je bio opsednut idejom da postane besmrtan kao Čaplin ili Dizni, navodi se u knjizi "Bad: An Unprecedented Investigation Into the Michael Jackson Cover-Up" koju je objavio Dilan Hauard, koji se inače bavi istraživačkim novinarstvom, prenose strani mediji. U ovoj knjizi on je, između ostalog, objavio i pojedine beleške iz pevačevog dnevnika pa tako čitaocima pružio na uvid - da je bio fokusiran na ideju da postane i prvi multimilijarder glumac i reditelj, jer prema tom tajnom dnevniku koji je vodio vidljivo je da je planirao da ostvaruje nedeljnu zaradu od čak 20 miliona dolara.

Kako bi mu to pošlo za rukom, razmišljao je o eventualnom održavanju koncerta u "Cirque du Soleil"-u i sklapanju ugovora s jakim robnim markama. Osim toga, pisao je i o svojim strahovima kako neko želi da ga ubije i da ima osećaj da neko planira da ga uništi.

"Plašim se da neko pokušava da me ubije. Zli ljudi su svuda. Žele da me unište i da mi otmu izdavačku kuću. Žele da me ubiju zbog mog kataloga... Ne prodajem ga", pisao je on, prenose strani mediji.

