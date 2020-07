KUBURA BI DA ODE IZ GRADA? Glumac progovorio o selidbi: Teško mu pada ritam PRESTONICE, pa bi da se SKLONI OVDE!

Aleksandar Srećković Kubura nedavno je iznenadio fanove fotkama na kojima se vidi kako plasti seno i ujedno pokazao da u rukavu krije razne zanate, a sada priznaje da bi u budućnosti voleo da se skloni od gradske gužve i živi u prirodi.

"Te slike kako baliram seno okačio sam čisto onako, nisam shvatio da zaslužuju neku posebnu pažnju. Sve te poljske radove sam nekad radio često, ne svakodnevno koliko moji drugari koji žive i rade na selu, i volim tu vrstu posla. Generalno sam čovek koji voli da obavlja fizičke poslove i u većini slučajeva znam da baratam tim alatkama. Često sam radio u polju kao ispomoć, naravno ne kao svakodnevni posao, ne znam ni da l’ bih to izdržao, jer su to vrlo naporne stvari, ali može se reći da je svaki rad na zemlji i u prirodi moj hobi. To me vrlo opušta i volim kad posle dana jakog, ali smislenog fizičkog posla možeš da vidiš rezultat onoga zbog čega si radio i zbog čega si se znojio", objašnjava poznati glumac.

"Mnoge moje kolege poslednjih godina prave oaze van grada, da li su u planinskim krajevima ili kraj reka, zato što je stres našeg posla na jako visokom nivou, iako to možda ne izgleda tako. Treba nam mesto gde čovek može da se skloni i psihički odmori od iscrpnih proba i svakodnevnih snimanja. Ja sam i odrastao u Kraljevu i tamo sam dosta vremena provodio po Goču, Stolovima i obližnjim selima i to mi je potpuno normalno", dodao je on.

Kubura priznaje da planira da se u bliskoj budućnosti i preseli što dalje od gradske vreve.

"Nikad nisam živeo na selu, pa zato nisam bio u prilici da obavljam baš sve poljoprivredne poslove, mada možda bih se i preselio na selo u nekoj budućnosti. Svakako bih volelo da se sklonim iz Beograda, jer mislim da je ritam koji prestonica nameće vrlo težak, pogotovo u javnim profesijama. Videćemo, u zemljama gde prestonice imaju dobru saobraćajnu komunikaciju sa centrom potpuno je normalno da se živi van grada, međutim, mi nemamo metro pa to ne može tako lako da se organizuje. Nadam se da će se u vreme kad ja poželim da se preselim tu nešto promeniti. Ima ljudi koji i sada putuju, ali za mene je to trenutno nemoguće zbog količine posla, ali u budućnosti zašto da ne", ističe Srećković i objašnjava koje sve stare zanate drži u rukavu:

"Ne mogu da se pohvalim da sam izučio konkretno neki zanat, ali volim da radim oko kuće, u kući ili pomognem nekome na imanju. Malo se razumem u poslove vezane za poljoprivredu, energetiku, građevinu i onda imam opštu sliku šta može da se uradi i pomogne."

Glumac priznaje i da njegovi sinovi Aleksa i Vanja nisu preveliki ljubitelji sela.

"Oni su provodili malo vremena na selu jer nisu imali ni rodbinu, ni drugare koji su iz tih predela. Deca uglavnom to prigrle i zavole ukoliko imaju nekoga ili baku i deku, tako sam se i ja zaljubio i onda sam stalno išao na selo. Međutim, hoće da zavrnu rukave, ali ipak mislim da su više za grad. Vole da planinare i generalno vole prirodu."

