KLINT ISTVUD HTEO DA SE OŽENI MOJOM STRINOM TOKUŠOM! Glumac došao po Mariju u Hrvatsku, oni mu ispekli JARE, napili i...

"Bogami, hteo je da se oženi mojom strinom Tokušom, Marijom Kerum. Ona je tu iz Tokića, pa ostala Tokuša. Došao po nju, da je vodi u Ameriku. Ja nisam dao! Kažem ja Klintu Istvudu: "Ti ćeš meni strinu odveseti, pa ćeš je vratiti kući za mesec dana. Ne može, brajo, tako, nismo deca", odgovorio je brat Jure na pitanjeda je Klint Istvud voleo da jaše konje Zagorom.

Jure je ispričao šta je usledilo nakon odbijanja predloga slavnog glumca.

"A šta ćemo, znaš nas u Divljoj Zagori - ispekli mu jare. E, kaže on meni: "Jure, slatko li je ovo", a ja kažem: "Kako neće biti, naše, domaće, samo je mater sisalo, evo zeru i kozjega sira. On sebi ne može da dođe, samo viče: "Oh my God" i hvata se za glavu. Svidelo mu se, nije ni lud, kod mene je sve eko proizvodnja...".

Dogodovštine sa Istvudom se nisu ove završile: "Slušaj ovo, otišli smo da mu pokažemo muzej sa glumcima. Stoji boca likera na stolu. Ja mu govorim: "Sada ćemo nazdraviti". Nagne se on, vidim - odgovara mu. Rekao sam mu: "Ovo su ti naši orasi u rakiji sa kozjim mlekom".

A onda mu je Jure, dok je glumac jeo pitu, ispričao poseban recept za mleko:

"Ja sam rekao da rakija i orasi idu, a da je mleko druga stvar. Treba sačekati da jarac skoči na kozu, da imaju odnose, razumeš? A onda treba nevesta da "poleti" i pomuze kozu pa se mleko doda u liker".

Poručio je:

"Eto, moj brajo, on ti je strinu Tokušu upoznao u Americi i došao po nju, mi ga napili, napilii i vratili nazad".

Na pitanje da li je prespavao kod njih, Jure je odgovorio: "Bogami, kod nas nije prenoćio".

"Rekao je da će dolaziti svake godine, ali zemlja - vazduh smo bili, pa ko više zna šta je juče rekao. Eno, kod Tokuše slika".

Strina Marija zna sve holivudske glumce, a evo šta vole da jedu Istvud i Vilis Strina je pokazala svoju sliku sa glumcem pa otkrila: "To su nas uslikali na Havajima". Marija je u Americi bila više puta: "Sin Ivan, ćerka Mara i dever Toni žive tamo, kod njih sam odlazila. Kuvaju za glumce u Holivudu, znaju ih sve, eto i iz novina svi članci, vidiš".

Marija se nikada nije izgubila u Americi, uvek sa sobom nosi cedulju sa adresom na koju odlazi i uz njeno "sori" i "pliz" lako se snađe.

"Istvud je lud za ribom i blitvom, Brus Vilis voli masnije, ali ne bira..."!

"A znaš li da Klint stalno pita gde mu je "mummy"? Kaže da neće snimati film ne dođe li "mummy", pohvalila se Marija koja ima preko 50 slika sa potpisima poznatih: od Džordža Klunija, Nikolasa Kejdža, Džulije Roberts do Harisona Forda.

Pamti slavne, ali i kako su joj jednom prilikom zabranili da u Ameriku unesete pršutu.

"Bacili je! Ja kažem da će mi se roditi unuk, da je to za "baby", a on će meni: "No, no, baby ne jede pršutu" i ne dade mi da je unesem".

