TO SE NE POSTIŽE OPERACIJOM! Iva Štrljić zatečena, pa uzviknula na pevačicu: Sigurna da je KARAKTER ono što OSVAJA!

Iva Štrljić, iznenađena time kako Indi gleda na stvari, skoro pa da se sukobila sa pevačicom gostujući u jednoj emisiji, u razgovoru o tome "kada će devojke da shvate da šarm i karakter osvajaju", kako je zapitala voditeljka u jednom trenutku.

"Nije istina, odmah ću da demantujem Ivu. Ja važim za nekog ko ima lepu glavu. Kada sam ugojena, nemam prođu... Sve pada u vodu. Pojavi se neka atraktivna - svi u nju. Mikrofon u ruke, a svi u nju", prokomentarisala je u "Magazinu In" Indi.

"Ja pričam o onome što čovek nosi kad se pojavi negde! Mora sa sobom da nosi neki život, nešto specifično, unutar sebe, to se pamti, to se ne postiže operacijom", šokirana je bila glumica.

"Slažem se sa tobom, ali praksa je drugačija. Ja sam javna ličnost, ja moram da ostavljam trag i fizički. Ne mogu da budem zanosna u XL-u. Muškarcima je sve kontra. Kad se ugojim - što si se ugojila, lepša si kad skineš kilograme. Nekima sam najlepša kako god. Kad smršam, zašto si smršala... Muškarci ne znaju šta hoće, oni su takvi", isticala je Indi.

Na to je Iva ponovo odreagovala, te navela da se baš ne slaže sa pevačicom.

"Ja sam ostala zatečena. Koji je to muškarac? Postavlja se pitanje kvaliteta tog muškarca, koji je spreman da komentariše... to nije džentlmen. Džentlmen mora da kaže samo sve najlepše! To je gospodin, to je šmeker" rekla je glumica i dodala: "Ja mislim da je nepristojno komentarisati bilo šta što se tiče tuđeg izgleda. Mene su češće komentarisale žene, nego muškarci."

"Ja krenem da radim svadbu, dođe muškarac razočarano i pita me zašto sam se ugojila. Tako je razočarano to rekao kao da sam mu drugačija, poludevojka", dodala je Indi.

