NIJE MI BILO SVEJEDNO, BIO SAM UPLAŠEN! Bule Goncić preležao korona virus, a sada je glumac otkrio kako se OSEĆA!

Glumac Svetislav Bule Gončić bio je zaražen korona virusom, pa je morao da provede devet dana pod konstantnom lekarskom pažnjom.

foto: Dragana Udovičić

"Nije mi bilo svejedno. Bio sam uplašen. To je normlano i prirodno da se čovek uplaši u takvim situacijama. Naravno velika anksioznost, mislite o svojim najbližima. Kako se ceo život poremeti" izjavio je glumac u jutarnjem programu „Prve“ televizije.

Poslednjih nedelja nalazi se u porodičnoj kući u Despotovcu gde sa suprugom i mlađom ćerkom uživa u čarima prirode. Na pitanje, kako se sada oseća, kaže:

" Hvala na pitanju, dobro sam. Što želim svakome ko je imao ovo neprijatno iskustvo. Osam do devet dana sam proveo u Zemunskoj bolnici, sa srećom, po meni blagim simptomima. Dakle bio sam u onoj manje očiglednoj rizičnoj grupi, a posle bolnice sam bio u izolaciji. Nije se odrazilo na moje članove porodice. Dani u bolnici bili su naporni za mene, međutim hvala zdravstvenim radnicima i medicinskom osobulju Zemunske bolnice koji su činili sve da nam olakšaju, pomognu i prate u svakom trenutku da bi nažalost ovo što se dešava mnogima mnogo lakše prošli kroz to. Imali su savršenu proceduru od pola 6 ujutru, do kasno u noć. Non stop su nam merili saturaciju kiseonika, temperaturu, obilazili. Naravno, ne samo mene, tu veliku pažnju su pokazali svima. Bio sam u sobi sa još dva čoveka. Ti ljudi rade non stop u zaštitnim skafanderima, čine sve kako bismo što lakše izašli iz ove teške prirodne katastrofe" izjavio je čuveni glumac i dodao:

"Imao sam lakši oblik upale pluća. Pažljivo su pratili kroz rengen i CT. Imam punih 60. godina, srećom po mene bio je lakši. Pored mene je ležao čovek sa kiseonikom. Uplaši se čovek. Ne znam gde sam uspeo da zakačim virus, cela porodica vodimo veliku kontrolu. Moramo da nastavimo tako i dalje bez obzira što je pritisak ogroman i psihološki pre svega. Ljudi su na ivici nerava, ali moramo da vodimo računa" poručuje Goncić.

foto: Marina Lopičić

Kurir.rs / M.M.

Kurir