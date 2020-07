ISPOVEST RADOŠA BAJIĆA: Ruska mafija je htela da me pošalje u večna lovišta! ČITAJTE U KURIRU

Glumac i reditelj Radoš Bajić naredne godine obradovaće nas novim filmom i serijom "Heroji Halijarda". Međutim, do kraja godine biće objavljena u izdanju "Službenog glasnika" njegova autobiografija, a Kurir je ekskluzivno dobio priliku da zaviri u ovaj rukopis u nastajanju.

- Kao naočit, omiljen u narodu i veoma popularan glumac, zapao sam za oko političkim mešetarima. Bilo je to vreme strašnih podela i raslojavanja srpskog društva, kojim je dominirala vladavina bračnog dvojca Milošević-Marković. Politika me nikada nije interesovala, ali su se političari oduvek interesovali za moje zdravlje i imali potrebu "da me vrbuju" i vide u svojoj blizini. Moguće da takve ponude dobijaju i druge moje kolege jer vidim da mnogi ne odolevaju magičnoj slasti vlasti, ali ja sam, bez obzira na veoma primamljive ponude, ostao svoj i dosledan sebi...

O tome šta se sve tokom teške decenije dešavalo našem poznatom glumcu i reditelju, zašto je bio odlučio da napusti profesiju, u kakve je poslovne poduhvate ulazio, i kako je i na koji način izvukao živu glavu pred strašnom ruskom mafijom, čitajte u današnjem izdanju Kurira.

foto: Kurir

DANAS POKLON U KURIRU! Uz svaki primerak dnevnih novina dobićete ČETKU ZA PRANJE RUKU I NOKTIJU

Danas ćete uz dnevne novine Kurir dobiti na poklon ČETKU ZA PRANJE RUKU I NOKTIJU. Pomoći će vam da izbelite svoje nokte ukoliko su žuti, kao i da opete svu prljavštinu koja se tu nađe. Napravljena od kvalitetnog i prijatnog silikona, idelna je za pranje celih ruku, kao i za nežni piling, kako bi vaše šake uvek izgledale uredno.

foto: AMG

Kurir.rs/ Ljubomir Radanov, Foto: Contrast Studios

Kurir