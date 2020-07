RASLA JE U NIRNBERGU, USVOJILA DETE VARALICE I ZVEZDE FILMOVA ZA ODRASLE! Sandru nema šta nije snašlo: Sve šok do ŠOKA!

Sandra Bulok rođena je u Virdžiniji, ali većinu detinjstva provela je u Nirnbergu, zbog čega tečno priča i nemački jezik. Tokom odrastanja, često su je zadirkivali u školi zbog "staromodne odeće" koju je nosila. I kasnije, kada je bila tinejdžerka, u Virdžiniju se nije vraćala, već u Vašington - sa majkom Helgom, ocem Džonom i sestrom. Helga je, na njenu veliku žalost, preminula u 58. godini.

Tada joj nije bilo ni na kraj pameti da će jednog dana postati svetski poznata glumica. 26. jula proslavila je 56, a blistavu karijeru započela je po završetku fakulteta u Njujorku. Pre nosam godina ušla je u Ginisovu knjigu rekorda kao najplaćenija glumica.

Ono što malo ko zna je da je pre nego što se udala za ozloglašenog Džesija Dejmsa imala nekoliko romansi i veoma strastvenih veza. Džesi, koji joj je svakako privukao najveću pažnju, važio je za velikog preljubnika, ali ona se na to izgleda nije uopšte obazirala. Par se posle 4 godine braka borio i izborio za starateljstvo nad njegovim detetom iz prethodnog braka sa Dženin Lindemalder, zvezdom filmova za odrasle. Sandra je tada osećala kako je uradila pravu stvar. Međutim, 2010. nakon brojnih spekulacija o prevari, a onda i dokaza, Sandra je podnela papire za razvod, dok je on "gurao svoju priču" - da je zavisnik od se*sa i da je to sve do njegove bolesti, od koje je čak i bio otišao da se leči u jednom trenutku.

Glumica ima dvoje usvojene dece, ćerku Lajlu i sina Luisa, a kako navode strani mediji - od 2015. uživa u ljubavi sa Brajanom Rendelom, kog skriva od očiju javnosti. Takođe, kada je počela sa redovnim treninzima i prestala da odlazi na svečane događaje, kao i kada je prestala u javnosti da konzumira alkohol, nastale su spekulacije da je ostala u rugom stanju. Pošto svoju figuru vešto skriva, još uvek ništa nije sigurno, osim da je još pre dve godine imala tu želju te se navodno i podvrgla vantelesnoj oplodnji.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir