CELA JUGA JE VOLELA MARIJU I BOBU IZ ŽIKINE DINASTIJE? Njoj je majka preminula na ULICI, a on u ovome našao SREĆU!

Glumac Vladimir Petrović domaćoj javnosti poznat je po ulozi Bobe u kultnim filmovima "Žikina dinastija" , a svi i dalje pamte i prepričavaju njegove legendarne scene u pomenutim ostvarenjima.

Najupečatljivije scene bile su one sa Marijom, odnosno sa glumicom Rialdom Kadrić, u koju je Vladimir Petrović u filmu bio zaljubljen.

On se povukao iz sveta glume, ima svoju marketinšku agenciju i već godinama radi u ovoj oblasti, otac je dvoje dece, a danas ima 64 godine.

foto: Printscreen

- Imam reklamnu agenciju i tim se poslom bavim već godinama. Razne smo reklame pravili. Srećno sam oženjen, imam dvoje dece, sina Igora i ćerku Anu. Oboje su završili fakultete, u braku su oboje, i postao sam deda. Moj sin mi je podario unuka koji se zove Jere i upravo uživam s njim - rekao je on svojevremeno i priznao da ga trenutno ništa ne interesuje sem unuka.

On je ranije izjavio i da se ne kaje jer je napustio glumu, već da je sada svoj hobi pretvorio u posao.

- Nisam siguran da bi to bio posao koji bi me ispunjavao. U suštini, ja sam svoj hobi pretvorio u glavno zanimanje, pa tako radim ono što volim. Ne vidim sebe u tom svetu - rekao je Boba iz „Žikine dinastije“.

Glumac se od tada mnogo promenio, ali obožavaoci ovog kultnog filma komentarišu da i dalje lepo izgleda.

foto: Pritnscreen

LepaRialda bila je među omiljenima, a proslavila se ulogom Marije u filmskom serijalu “Žikina dinastija“. Njen život bio je kao u nekom filmu, ali onom lošem. Ona je našla sreću negde baš daleko i u Srbiju se vratila tek pre nekoliko godina. Danas je se sećamo, a malo ko zna kako izgleda.

Rialda se dosta promenila, ali njena harizma ostala je da sija punim sjajem. Rialda je podelila s javnošću potresnu ispovest da je tokom rata koji je početkom devedesetih zadesio Jugoslaviju, iznenada preminula njena majka.

- Bila sam u Londonu na usavršavanju jezika. Tog 16. januara 1991. godine, kada je počeo rat u Zalivu, moja majka je iznenada preminula na ulici u Beogradu. Sedela sam u stanu u Londonu, gledala vesti, slušala o početku rata, kada me je zatekla ta vest. Aerodrom je bio zatvoren i nisam imala načina da se vratim kući. Jako sam bila vezana za svoju majku, a pošto nje više nije bilo, a rat i u bivšoj Jugoslaviji širio se celom zemljom, rešila sam da se vratim u London i tamo počnem neki novi život - rekla je Rialda, koja ni nakon svih ovih godina nije prebolela majčinu smrt.

Rialda je ispričala da je lik Marije po prvi put igrala kada je imala samo 13 godina, i navela da je prvi poljubac u životu imala upravo u ovom legendarnom filmskom ostvarenju:

- Pitanje je ko su Boba i Marija danas. Da li oni postoje i da li je njihova ljubav danas zabranjena i zašto. Mi smo tada živeli u jednom besklasnom društvu, a danas je to drugačije. Ja sam glumila da sam zrelija jer sam se našla u jednom svetu odraslih. Tu je bio moj pokušaj kako da izađem sa svim tim i da se ta strepnja ne vidi. Mene je film otkrio za moje vršnjake koji su govorili: "To je jedna dobra, popularna ženska". Imala sam trinaest godina kada sam glumila. Nekako sam izašla na kraj sa tim. Prvi put sam se u životu poljubila pred filmskim kamerama. To mi je bio prvi pravi poljubac.

foto: Printskrin / You Tube

kurir.rs/blic

Kurir